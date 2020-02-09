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فن

في 4 أيام.. فيلم رأس السنة يكسر حاجز المليون جنيه في شباك التذاكر

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:19 م
رأس السنة
رأس السنة
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محمد نحلة

حقق فيلم رأس السنة أمس السبت 8 فبراير، إيراد قُدر بـ215 ألفًا و483 جنيهًا، ليتخطي إجمالي ما حققه في 4 أيام مليون جنيه. 

 

عرض فيلم رأس السنة فى ختام  مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ 46 والتى أقيمت السبت الماضي. 


وفيلم "راس السنة" من بطولة إياد نصار، بسمة، احمد مالك، شيرين رضا، ومن تأليف محمد حفظى وإخراج صقر.


وعرض  فيلم "راس السنة"  في ختام النسخة الـ 18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تدور أحداثه في ليلة واحدة، داخل قرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ ويستمر الصخب، والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

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