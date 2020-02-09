AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ الأمهات.. احذري 5 أمراض غير متوقعة تصيب الأطفال حديثي الولادة

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:33 م
صدى البلد
Advertisements
حياة عبد العزيز
أول عامين في حياة الطفل هو الوقت الذي يكون فيه عرضة للعدوى والأمراض، لذلك ، من الضروري توخي الحذر في هذه الظروف، ومن المهم أيضًا أن تتعلم الأم على التعرف على أعراض بعض الحالات التي قد يتأثر بها طفلك على الأقل.

تعرف على الأمراض التي تصيب حديثي الولادة وفقًا لموقع "boldsky".

حب الشباب 
يعاني الأطفال حديثي الولادة من حب الشباب المنتشر في الجسم بالكامل، وذلك يكون نتيجة  التغيير في هرمونات والدتهم أو التغيير المفاجئ في البيئة بعد ولادتهم. بينما يعاني بعض الأطفال من حب الشباب عند ولادتهم ، فقد يصاب آخرون بحب الشباب في الأسابيع القليلة الأولى من حياتهم. يمكن رؤية حب الشباب على الخدين ، أكثر شيوعًا ، ولكن يمكن أيضًا رؤيته على جبين الطفل وظهره وذقنه. يمكن أن يكون حب الشباب أكثر وضوحًا إذا تم تهيج جلد طفلك بسبب بقايا الحليب أو اللعاب أو الملابس الثقيلة.

جدري الماء 
غالبًا ما يُرى جدري الماء عند الرضع والأطفال الصغار. يبدأ بأعراض الصداع والحمى وفقدان الشهية والغثيان وآلام العضلات. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تشقق جلد طفلك. يمكن ملء هذه الدمامل بالسوائل ويمكن أن تتحول إلى اللون الأحمر والعطاء. قد لا تكون مؤلمة ولكن يمكن أن تكون حكة ، خاصة أثناء الشفاء.

اقرأ ايضًا:

طاقية المهد

غطاء المهد هو حالة شائعة جدًا تؤثر على الأطفال حديثي الولادة. في المظهر ، يبدو كما لو كان طفلك يعاني من حالة قشرة سيئة. يبدأ مثل طفح جلدي أحمر ويمكن أن يظهر كما لو كان مغطى ببقع متقشرة. قد تبدو هذه البقع صفراء ودهنية. 

الأكزيما 

الأكزيما تتجلى في صورة بقع من المناطق الجافة و الحمراء على الجلد والتي قد تكون متصدعة وحكة، هذه المناطق قد تنزف أيضا وتنتج السوائل. على الرغم من أنه يمكن رؤيته بطريقة ثابتة ، كما تظهر الحصبة ايضًا على اليدين والمرفقين والعنق والوجه وخلف الركبتين.

مرض الحصبة 
مرض الحصبة هو واحد من الأمراض الجلدية التي تصيب أطفال حديثي الولادة، والتي تشمل أعراضه سيلان الأنف والحمى وتورم العينين والتهاب والسعال والبقع البيضاء في فم طفلك، تأتي البقع الحمراء التي تميز الحصبة بعد يومين وقد تظهر في الوجه والعنق وحول أذني الطفل. تستمر الطفح الجلدي عادة لمدة 5-6 أيام ويمكن أن تكون حكة للغاية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشف أعراض الجدري المائي

ضعف الخصوبة والعقم .. أضرار ولادة الطفل بوزن منخفض .. و8 نصائح فعالة لزيادته.. والبيض والدجاج أطعمة تساهم في حمايته وتأمين حجمه

حالة نادرة.. مولود دون جلد لأسباب غير متوقعة

أكثر خطورة.. أسباب حكة الثدي عند النساء

د.دينا متولي تكتب: طرق الوقاية من الأمراض الجلدية

ترشيحاتنا

بعد ظهورها تجهش بالبكاء.. سفير السعودية بالجزائر يحقق أمنية عجوز.. فيديو

تفاصيل جديدة في أزمة البث الفضائي التي تهدد بإلغاء السوبر المصري

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

القدس عاصمة فلسطين انتفاضة خليجية جديدة ضد خطة ترامب.. سلطنة عمان تكسر الصمت | تفاصيل

ضربة موجعة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر الإفريقي

أول تعليق من رونالدو بعد سقوط يوفنتوس أمام فيرونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطبخ بنفسها.. تفاصيل جديدة في حياة هاري وميجان بعد خروجهما من القصر

القدس عاصمة فلسطين انتفاضة خليجية جديدة ضد خطة ترامب.. سلطنة عمان تكسر الصمت | تفاصيل

تربيتى خلتنى مؤدبة زيادة عن اللزوم.. 20 صورة جريئة لـ رانيا يوسف.. شاهد