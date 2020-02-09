لـ الأمهات.. احذري 5 أمراض غير متوقعة تصيب الأطفال حديثي الولادة

أول عامين في حياة الطفل هو الوقت الذي يكون فيه عرضة للعدوى والأمراض، لذلك ، من الضروري توخي الحذر في هذه الظروف، ومن المهم أيضًا أن تتعلم الأم على التعرف على أعراض بعض الحالات التي قد يتأثر بها طفلك على الأقل.





تعرف على الأمراض التي تصيب حديثي الولادة وفقًا لموقع "boldsky".





حب الشباب

يعاني الأطفال حديثي الولادة من حب الشباب المنتشر في الجسم بالكامل، وذلك يكون نتيجة التغيير في هرمونات والدتهم أو التغيير المفاجئ في البيئة بعد ولادتهم. بينما يعاني بعض الأطفال من حب الشباب عند ولادتهم ، فقد يصاب آخرون بحب الشباب في الأسابيع القليلة الأولى من حياتهم. يمكن رؤية حب الشباب على الخدين ، أكثر شيوعًا ، ولكن يمكن أيضًا رؤيته على جبين الطفل وظهره وذقنه. يمكن أن يكون حب الشباب أكثر وضوحًا إذا تم تهيج جلد طفلك بسبب بقايا الحليب أو اللعاب أو الملابس الثقيلة.





جدري الماء

غالبًا ما يُرى جدري الماء عند الرضع والأطفال الصغار. يبدأ بأعراض الصداع والحمى وفقدان الشهية والغثيان وآلام العضلات. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تشقق جلد طفلك. يمكن ملء هذه الدمامل بالسوائل ويمكن أن تتحول إلى اللون الأحمر والعطاء. قد لا تكون مؤلمة ولكن يمكن أن تكون حكة ، خاصة أثناء الشفاء.





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طاقية المهد





غطاء المهد هو حالة شائعة جدًا تؤثر على الأطفال حديثي الولادة . في المظهر ، يبدو كما لو كان طفلك يعاني من حالة قشرة سيئة. يبدأ مثل طفح جلدي أحمر ويمكن أن يظهر كما لو كان مغطى ببقع متقشرة. قد تبدو هذه البقع صفراء ودهنية.





الأكزيما





الأكزيما تتجلى في صورة بقع من المناطق الجافة و الحمراء على الجلد والتي قد تكون متصدعة وحكة، هذه المناطق قد تنزف أيضا وتنتج السوائل. على الرغم من أنه يمكن رؤيته بطريقة ثابتة ، كما تظهر الحصبة ايضًا على اليدين والمرفقين والعنق والوجه وخلف الركبتين.





مرض الحصبة

تأتي البقع الحمراء التي تميز الحصبة بعد يومين وقد تظهر في الوجه والعنق وحول أذني الطفل. تستمر الطفح الجلدي عادة لمدة 5-6 أيام ويمكن أن تكون حكة للغاية. مرض الحصبة هو واحد من الأمراض الجلدية التي تصيب أطفال حديثي الولادة ، والتي تشمل أعراضه سيلان الأنف والحمى وتورم العينين والتهاب والسعال والبقع البيضاء في فم طفلك،



