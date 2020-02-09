ببنطلون مقطوع.. رمضان صبحي يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشر رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي صورة جديده له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رمضان صبحي بالصورة وهو يرتدي جاكت باللون الأزرق وبنطلون مقطوع من الركبة وحازت الصوره علي إعجاب عدد كبير من متابعية عبر انستجرام.

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعية والتي جاءت بين "الشياكة" و "ترجع بالسلامة يا نجم" و "منتظرين بقوة يا نجم" و "العالمي".



وبدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.



وأدى اللاعب مؤخرًا تدريبات تأهيلية في الجيم، وبعدها تدريبات الجري الخفيف في الملعب، على أن تشهد الساعات المقبلة بداية مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي من خلال رفع معدلات الوحدات البدنية بشكل تدريجي؛ تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي

