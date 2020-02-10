العالم الذي نريده.. قصة جدارية أسوانية وصلت للعالمية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.. صور

يستكمل "صدى البلد" نشر سلسلة حلقاته الجديدة "لكل اسم حكاية"، ونلقى الضوء اليوم على قصة وحكاية لوحة وجدارية فنية صممها ونفذها طلاب أسوان بالتعاون مع طلاب طوكيو باليابان – لتتألق دائمًا عاصمة الإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء فى كل مكان.





وحكاية اللوحة أو الجدارية الفنية التى صممها ونفذها تلاميذ مدرستى السلام بأسوان وطوكيو باليابان لدمج الثقافات والحضارات في لوحة فنية واحدة تخدم أهداف التنمية المستدامة بالبلدين حيث تم تنفيذ الجدارية تحت مسمى " العالم الذى نريده " ، وسيتم عرض هذه اللوحة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.





ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باللوحة والجدارية الفنية التى قام بتنفيذها أبنائنا الطلاب من مدينتى طوكيو وأسوان بنفس الألوان المبهجة والتناسق والرؤية فى الدمج بين الحضارتين المصرية واليابانية ليؤكد ذلك على مدى الوعى والفكر والإبتكار لديهم ، ولاسيما على أن مشاركة هذه اللوحة الفنية فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 والتى ستقام باليايان يعتبر أكبر ترويج وتسويق سياحى لأسوان ورفع إسمها عاليًا على المستوى الدولى.





فيما قالت مرفت السمان منسق المدارس المنتسبة لليونسكو ، ومنسق مدن التعلم بأسوان بأن فكرة اللوحة مشتركة بين مدرستى البلدين ، وهى مبنية على أهداف التنمية المستدامة وتتمثل فى التعليم بأشكاله المتعددة من خلال مشروعات الطاقه الشمسية والعلماء وأشكال التعليم المختلفة فى مصر حتى "الكتاب" للأطفال الصغار لأن محافظة أسوان تهتم بالتعليم ولذلك تم اختيار الهدف الرابع هو التعليم بجانب اختيار مؤسسات داعمة قوية فى الدولة مما يعطى نوعا من أنواع الشراكة والدمج بين المؤسسات ويعزز أهداف التنمية.

أما فى اليابان فقد اختاروا الهدف المبنى على المساواة بين الجميع فى التعليم وفرص الحصول على التعليم، ومن هنا حملت اللوحة بعض رسائل الدمج ما بين ذوى الإعاقة وغيرهم، حيث تتضمن طفل على كرسى متحرك بالشارع، وإشارة الصم، فكل هذه رسائل تقول أن عملية التعليم مبنية على الدمج والربط المجتمعى.

وأشارت بأن هذه اللوحة تأتى ضمن أنشطة مختلفة تناول فيها طلاب مدرسة أوريو الابتدائية طوكيو اليابان ومدرسة السلام اكاديمى بمدينة أسوان المنتسبة لليونسكو تم عمل تؤمة بين المدرستين، فى إطار التعاون المشترك بين مصر واليابان من خلال شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، والتى أرتبطت بأهداف التنمية المستدامة ، وأوضحت فيها مدرسة السلام رؤية مصر لاجندة التنمية ٢٠٢٠ وتناول الطلاب الانشطة التى تعزز الهدف الرابع للتنمية التعليم الجيد والشامل واهداف المساواة والمؤسسات القوية.

وأوضحت مرفت السمان بأن هناك تؤامة تعارف بين مدرستى السلام وأوريو حيث تم من خلال ذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التى أرتبطت بأهداف التنمية المستدامة على مدار عام كامل ، وتناول الطلاب الأنشطة التى تعزز الهدف الرابع للتنمية والذى تمثل فى تحقيق التعليم الجيد والشامل وأهداف المساواة والمؤسسات القوية ، كما تم بالتوازى تنظيم مجموعة من الأنشطة وورش العمل التى تهدف للترويج السياحى .

ولفتت إلى أنه أختتمت هذه الأنشطة برسم جدراية مشتركة تعبر عن التواصل وتحمل رسائل المستقبل المشترك حيث يصل طولها إلى 150 × 360 سم ، وقام طلاب مدرسة طوكيو برسم نصف الجدارية ، ثم قاموا بإرسالها لطلاب مدرسة السلام لإستكمال النصف الأخر ثم عودتها لطوكيو مرة أخرى.





وأضافت منسقة المدارس المنتسبة لليونيسكو بأن الجدارية تبرز أهم ما تتميز به اليابان ، بجانب أهم المعالم السياحية والتنموية بمصر من السد العالى ومشروع الطاقة الشمسية والتراث الأسوانى الأصيل وإشارة للدمج بين الطلاب ذوى القدرات الخاصة والأسوياء وذلك كله فى ظل تبادل الخبرات فيما بين الطلاب بالمدرستين.





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