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فن

بسبوسة بالقشطة.. مؤامرة إخوانية على الأراضي التركية لتشويه الشرطة المصرية.. تفاصيل

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:17 م
فيلم بسبوسة بالقشطة
فيلم بسبوسة بالقشطة
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أحمد إبراهيم

محاولة جديدة تستغلها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لتشوية مؤسسات الدولة المصرية وبرغم من أن كل محاولاتهم السابقة بائت بالفشل من خلال دعواتهم وتحريضهم الدائم ضد الدولة إلا أنهم قرروا أن يضيفوا الى استراتيجيتهم المخربة محاولة جديدة من خلال اتجاه مختلف وهى استخدام السينما كاحدى العناصر المؤثرة بصريا ودراميا فى المجتمعات العربية ككل والمصرية بشكل خاص وذلك من خلال فيلم بعنوان "بسبوسة بالقشطة" وهو موجه بشكل خاص الى المجتمع المصرى ويهدف الى تشويه صورة الشرطة المصرية.

قررت قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وبالتعاون مع شركة ايه تو زد، استكمال مسلسل التحريض ومهاجمة مؤسسات الدولة المصرية من خلال إنتاج فيلم "بسبوسة بالقشطة"، والذي يعرض ضمن فعاليات المهرجان الأوروبى للأفلام المستقلة، ويجسد بطولة الفيلم كل من الفنانين الهاربين إلى تركيا محمد شومان، وهشام عبد الحميد، ومجموعة من الممثلين المصريين الذين يستقرون في تركيا، فيلم بسبوسة بالقشطة تأليف وسيناريو وحوار أحمد زين، من إخراج عبادة البغدادى، وسيتم عرضه ضمن فعاليات المهرجان الأوروبى للأفلام المستقلة قريبا.

ويركز فيلم بسبوسة بالقشطة، على التحريض ضد الدولة المصرية ومهاجمة مؤسسات الدولة من خلال تناول حياة السجون المصرية من وجهة نظر إخوانية معادية، محاولين من خلال أحداث فيلم بسبوسة بالقشطة إثارة الفتنة والوقيعة بين الشعب والشرطة، ويعود السبب فى الدفع بهذا الفيلم فى مثل هذا التوقيت هو فشل أتباع الإخوان بتركيا وغيرها من الدول التى يهربون إليها فى سيناريوهات التحريض التى يتبعونها ضد الدولة المصرية، وآخرهم فشل المدعو محمد على الهارب بإسبانيا فى محاولته إثارة الفتنة ودفع الناس للنزول للمظاهرات وتعطيل الحياة فى مصر.

ويعد محمد شومان من أكبر المحرضين ضد مصر، من أجل الحصول على الأموال عن طريق الدعم الذى تقدمه جماعة الإخوان، رغم أنه واحد ممن كانوا يناصرون الحزب الوطني في عهد الرئيس السابق مبارك، والمشاركة في حملات دعائية ضد الأخوان من قبل، بجانب تحوله إلى أداة تستخدمها الإخوان في التحريض ضد الدولة المصرية عبر شاشات الجماعة الإرهابية، ويقدم شومان فى الفيلم المشبوه شخصية أمين الشرطة (محمد) التى أداها فى الفيلم ليصور من خلاله الصراع الداخلى الذى يعيشه رجل الأمن المغلوب على أمره، وهى محاولة من صناع العمل لتصوير أن هناك صراعات نفسية يعيشها رجال الأمن المصريون جراء الأوامر التى ينفذونها وهم عنها غير راضين فى دعوة صريحة إلى التمرد.

 

بسبوسة بالقشطة.. مؤامرة إخوانية على الأراضي التركية لتشويه الشرطة المصرية.. تفاصيل
بسبوسة بالقشطة.. مؤامرة إخوانية على الأراضي التركية لتشويه الشرطة المصرية.. تفاصيل
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