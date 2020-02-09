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تعليم

إجراءات طبية مشددة .. 240 طالبا جامعيا يؤدون امتحان HSK في كونفشيوس عين شمس

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:39 م
امتحان HSK في كونفشيوس
امتحان HSK في كونفشيوس عين شمس
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قســــم التعليم
قالت  الدكتورة إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس ان المعهد نظم اليوم فاعليات الامتحان الدولي للغة الصينية HSK، والذي عقد بمعامل كلية الطب جامعة عين شمس و مدرج البنهاوي بالكلية للمرة الرابعة، بمشاركة ٢٤٠ طالب و طالبة من مختلف الجامعات المصرية.

وأكدت أن هذا الامتحان الذي عقد تحت إشراف معهد كونفشيوس جامعة عين شمس شهد اقبالًا تاريخيًا من مختلف الجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية من بينها كفر الشيخ ، الأزهر، المنيا ، الأسكندرية، حلوان ، عين شمس ، إلى جانب مشتركين من منظمات المجتمع المدني .

و أضافت أن الامتحان عقد في ستة مستويات ، بإشراف ٢٢ مدرس من فريق المدرسين الصينيين العاملين بمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس.

ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للحصول على المنح الدراسية بأي من كبريات الجامعات الصينية.

وأوضحت إسراء عبد السيد أنه قد تم تطبيق إجراءات طبية مشددة على الطلاب و الأساتذة و المشرفين ، حيث تم خضوعهم للتعقيم قبل الدخول للامتحان ، بالإضافة لخضوعهم لجهاز مسح درجة الحرارة للاطمئنان على سلامتهم و التأكد من عدم وجود أية حالات يشتبه في إصابتها.

و أشادت بجهود كلية الطب تحت إشراف أ.د. أشرف عمر القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة شهيرة موسى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث باشرا كافة التجهيزات و الاستعدادات و الإجراءات الوقائية قبل و أثناء الامتحان.
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