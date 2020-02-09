إجراءات طبية مشددة .. 240 طالبا جامعيا يؤدون امتحان HSK في كونفشيوس عين شمس

قالت الدكتورة إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس ان المعهد نظم اليوم فاعليات الامتحان الدولي للغة الصينية HSK، والذي عقد بمعامل كلية الطب جامعة عين شمس و مدرج البنهاوي بالكلية للمرة الرابعة، بمشاركة ٢٤٠ طالب و طالبة من مختلف الجامعات المصرية.





وأكدت أن هذا الامتحان الذي عقد تحت إشراف معهد كونفشيوس جامعة عين شمس شهد اقبالًا تاريخيًا من مختلف الجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية من بينها كفر الشيخ ، الأزهر، المنيا ، الأسكندرية، حلوان ، عين شمس ، إلى جانب مشتركين من منظمات المجتمع المدني .





و أضافت أن الامتحان عقد في ستة مستويات ، بإشراف ٢٢ مدرس من فريق المدرسين الصينيين العاملين بمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس.





ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للحصول على المنح الدراسية بأي من كبريات الجامعات الصينية.





وأوضحت إسراء عبد السيد أنه قد تم تطبيق إجراءات طبية مشددة على الطلاب و الأساتذة و المشرفين ، حيث تم خضوعهم للتعقيم قبل الدخول للامتحان ، بالإضافة لخضوعهم لجهاز مسح درجة الحرارة للاطمئنان على سلامتهم و التأكد من عدم وجود أية حالات يشتبه في إصابتها.



