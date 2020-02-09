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أخبار العالم

الأمم المتحدة تفضح إرهاب أردوغان.. تركيا أرسلت مرتزقة إلى ليبيا بطائرات عسكرية

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت مصادر في الأمم المتحدة عن أعداد الإرهابيين والمرتزقة الذين نقلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق في طرابلس.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت مصادر في الأمم المتحدة إن فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية بليبيا يبدأ التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا. 

وأضافت أن هناك معلومات بشأن قيام طيران عسكري تركي بنقل مقاتلين سوريين من غازي عنتاب إلى اسطنبول ومن ثم إلى ليبيا.

وتابعت أنه تم نشر 3 آلاف عنصر من المقاتلين السوريين في المناطق التابعة لحكومة الوفاق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس وصف الوضع في ليبيا بالفضيحة، مطالبا بحل فعال لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا بين الأطراف المتحاربة.

وقال جوتيريس في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ما يحدث في ليبيا ليس أقل من فضيحة.. الأسلحة تتدفق والعمليات العسكرية مستمرة، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل".

وشدد جوتيريس على ضرورة وقف إطلاق النار، وقال: "نحتاج بشدة إلى وقف إطلاف نار فعال ودائم".
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