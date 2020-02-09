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محافظات

تبدأ من 800 جنيه .. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ الموسكي

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:33 م
أسعار التصالح في
أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ الموسكي
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.


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وفي حي الموسكي .. جاءت الأسعار كالتالي: 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا مثل شارع الموسكي وشارع بورسعيد وشارع الازهر ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1500 جنيه للسكني و2000 للتجاري و1800 للإداري و1200 للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا  مثل شارع الجوهري وشارع السويقة ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1200 جنيه للسكني و 2000 للتجاري و 1500 للإداري و1000 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الشوارع  أقل من ١٠ أمتار والحواري مثل درب السادات وزقاق شكري  ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و 1500 للتجاري و 1200 للإداري و800 للصناعي ).

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