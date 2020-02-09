تبدأ من 800 جنيه .. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ الموسكي

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و 800 و1000 و1400 و2000 حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.

- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا مثل شارع الموسكي وشارع بورسعيد وشارع الازهر ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1500 جنيه للسكني و2000 للتجاري و1800 للإداري و1200 للصناعي).

- منطقة "ب" وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا مثل شارع الجوهري وشارع السويقة ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1200 جنيه للسكني و 2000 للتجاري و 1500 للإداري و1000 للصناعي).





- منطقة "ج" وتضم الشوارع أقل من ١٠ أمتار والحواري مثل درب السادات وزقاق شكري ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و 1500 للتجاري و 1200 للإداري و800 للصناعي ).



