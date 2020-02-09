القانون يبرئ إبراهيم نور الدين من أزمة هدف الأهلي أمام بيراميدز

أثار احتساب الدولي إبراهيم نور الدين حكم مباراة النادي الأهلي وبيراميدز الهدف الثاني الذي أحرزه إليو ديانج فى الوقت القاتل لغطا كبيرا فى الأوساط الرياضية.





كان المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر فاز على بيراميدز بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى باستاد الدفاع الجوى.





صدى البلد ينشر نص المادة وفقا للتعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لعام 2019-2020 والتى تبرئ إبراهيم نور الدين من اللغط الدائر حول وجود كرتين داخل الملعب أثناء تسجيل الهدف.





جاء نص المادة فى التعديلات الصادرة عام 2019-2020 على النحو التالي :





التدخل الخارجي :





دخلت كرة إضافية أو حيوان أو أى شئ آخر إلى ميدان اللعب أثناء المباراة فيجب على الحكم:





-إيقاف اللعب ويستأنف بإسقاط الكرة فقط إذا حدث تداخل فى اللعب إلا إذا كانت الكرة فى طريقها إلى المرمى وهذا التداخل لم يمنع اللاعب المدافع من لعب الكرة يحتسب الهدف إذا دخلت الكرة المرمى حتى إذا حدث تلامس مع الكرة ما لم يكن التداخل من الفريق المهاجم.





- يسمح باستمرار اللعب إذا لم يحدث تداخل فى اللعب ويتم إخراجها فى أقرب وقت ممكن.