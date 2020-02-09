إصابة عامل بمحل وجبات سريعة شهير بفيروس كورونا في الصين

أصيب أحد موظفي مطعم الوجبات السريعة "كنتاكي فرايد تشيكن" في الصين الذي يعمل في إعداد الطعام وتقديمه بفيروس كورونا.

وعمل الموظف المصاب في سلسلة مطاعم الدجاج المقلي الشهير في شيان بمقاطعة شنشي ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل" حدد مكتب الوقاية من الالتهاب الرئوي والسيطرة عليه في منطقة يانتا المريض باعتباره يعمل بمطعم في مركز التسوق Xiaozhai Intime.

عمل الموظف "في مكتب الاستقبال" في نهاية الشهر الماضي وكان "العمل الرئيسي لإعداد وجبات الطعام".

ويعد كنتاكي فرايد تشيكن من بين سلسلة المطاعم الأمريكية في الصين التي أغلقت فروعها مؤقتًا بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص.

وحاليا تم تأكيد أكثر من 37000 حالة من حالات العدوى القاتلة في جميع أنحاء العالم التي وقعت في 25 دولة.