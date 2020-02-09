لم يسافروا إلى الصين.. سنغافورة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لديها.





وقالت وزارة الصحة السنغافورية إن هناك 3 حالات جديدة تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا الجديد nCoV.





ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين في سنغافورة إلى 43 شخصا.





وذكرت أن الحالة 41 هي لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 71 عامًا وليس له تاريخ سفر حديث إلى الصين، محتجز حاليا في غرفة حجر صحي بالمركز الوطني للأمراض المعدية.





والحالة 42 هي مواطن بنجلاديشي يبلغ من العمر 39 عامًا يحمل جواز عمل سنغافورة، وليس لديه تاريخ سفر حديث إلى الصين، ومحتجز كذلك في غرفة عزل.





والحالة 43 هي لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 54 عامًا وليس له تاريخ سفر حديث إلى الصين.



