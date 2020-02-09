حقوق إعلانية.. أول تعليق من الشركة المنظمة للسوبر المصري عن أزمة الرعاة

حرص موقع "صدى البلد" على التواصل مع مصدر مسئول داخل الشركة المنوطة بتنظيم لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، للكشف عن سبب الأزمة التي تهدد إقامة المباراة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم 20 فبراير الجاري كما تحدد مسبقًا.





وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"ـصدي البلد": "هناك أزمة تخص الرعاة والحقوق الإعلانية لهذا اللقاء، نشبت خلال الساعات الماضية".





وأضاف المصدر : "كأس السوبر المصري له رعاة طبقًا للعقود الخاصة برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب وجود رعاة آخرين من الجانب الإماراتي".

وأكمل: "الأزمة حاليًا تكمن في الحقوق الإعلانية للمباراة، وهناك مساع لحل هذا الخلاف لتقام المباراة في موعدها الذي سبق تحديده".



