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رياضة

حقوق إعلانية.. أول تعليق من الشركة المنظمة للسوبر المصري عن أزمة الرعاة

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:46 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ياسمين تيسير
حرص موقع "صدى البلد" على التواصل مع مصدر مسئول داخل الشركة المنوطة بتنظيم لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، للكشف عن سبب الأزمة التي تهدد إقامة المباراة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم 20 فبراير الجاري كما تحدد مسبقًا.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"ـصدي البلد": "هناك أزمة تخص الرعاة والحقوق الإعلانية لهذا اللقاء، نشبت خلال الساعات الماضية".

وأضاف المصدر : "كأس السوبر المصري له رعاة طبقًا للعقود الخاصة برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب وجود رعاة آخرين من الجانب الإماراتي".
 
وأكمل: "الأزمة حاليًا تكمن في الحقوق الإعلانية للمباراة، وهناك مساع لحل هذا الخلاف لتقام المباراة في موعدها الذي سبق تحديده".

يذكر أن القطبين سيتقابلان في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري يوم 24 فبراير الجاري بالقاهرة، لتكون المواجهة الثانية بينهما هذا الشهر وذلك في حال إقامة مباراة السوبر المصري بالإمارات دون أزمات.
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