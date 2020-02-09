انتظام الدراسة بمعاهد الفترة الواحدة والفترتين بالجيزة الأزهرية

تفقد الدكتور أحمد جاد، رئيسُ منطقة الجيزة الأزهرية، اليوم ، سير العملية التعليمية بمعهد فتيات القدس الإعدادي الثانوي التابع لإدارة الصديق التعليمية، مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2019.





وأكّد الدكتور أحمد جاد على أهمية نشر ثقافة الأخوة الإنسانية، وتفعيل ما جاء في برنامج (أخ ثان والرابط إنسان)، وذلك من خلال الحوار الذي أداره مع الطالبات. وأعضاء فريق البرنامج: معلم اللغة العربية (رائد جماعة اللغة العربية)، والأخصائي الاجتماعي، و أخصائي النشاط الرياضي، و معلم التربية الفنية، و أخصائي المكتبة داخل المعهد. كما قام "جاد" بالاطلاع على دفاتر تحضير الدروس، والتأكد من استخدام طرق التدريس الحديثة داخل الفصول، مشددًا على جميع المدرسين، بمتابعة المستوى الدراسيّ للطلاب، وتحفيزهم على الاستذكار والتحصيل الجَيِّد.





وشدد رئيس المنطقة على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة داخل المعاهد، لمنع إصابة الطلاب بأي عدوى، بالإضافة إلى استخدام اللافتات التعليمية المحفزة على اتباع الممارسات الصحية السليمة.



