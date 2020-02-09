AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبرز تصريحات مدرب الهلال السعودي قبل الموقعة المصيرية في دوري أبطال آسيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
كشف الروماني لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن كواليس اختيار قائمة الأجانب في بطولة دوري أبطال آسيا، إضافةً إلى حظوظ فريقه في المنافسة على النسخة الجديدة من البطولة.

ويقدم "صدى البلد"، أهم التصريحات التي أدلى بها لوشيسكو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال ضد شاهر خودرو.

- لدينا حماس كبير للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الذي يختلف عن البطولات المحلية.

- خوض البطولة كحامل للقب يعطي مسئولية أكبر من أجل تكرار الإنجاز والجميع لديه الحافز والرغبة.

- أقوم بعملية تدوير لأنني أمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، جميعهم مؤهلون للمشاركة بصفة أساسية.

- الفريق الإيراني يمتلك لاعبين مميزين لن يجعلوا المباراة سهلة علينا، ولن ننتصر إلا ببذل مجهود وعمل كبير.

- أقود أحد أكبر الأندية في آسيا، طموحه في كل عام هو تحقيق اللقب، ويظهر هذا على اللاعبين الموجودين في الفريق الذي وصل للنهائي ثلاث مرات خلال آخر خمس نسخ.

- اختيار الرباعي الأجنبي للنسخة الحالية جاء بسبب دورهم الفعال وصناعة الفارق في البطولة الماضية، لا يلغي دور بقية اللاعبين الأجانب.

- أنا محظوظ بامتلاك هذه الكوكبة من النجوم ضمن اللاعبين الأجانب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال السعودي يفقد جهود نجم الفريق في مونديال الأندية بسبب الإصابة

bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال

بعد تألقه بدوري أبطال آسيا.. مدرب الهلال السعودي تنهال عليه العروض الأوروبية

تعرف على سبب هجوم مدرب الهلال على الاتحاد السعودي لكرة القدم

دوري أبطال آسيا.. أهلي جدة يطمح في خطف بطاقة دوري الأبطال من استقلال دوشنبه

رسميا.. الهلال السعودي يعلن عن قائمة فريقه الآسيوية

ترشيحاتنا

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

أول تعليق من اتحاد الكرة على حقيقة إلغاء السوبر المصري في الإمارات.. تفاصيل

بعد غياب سنوات.. حسام حسن يظهر فى مقر النادي الأهلي

أهم الأخبار.. الكهرباء تكشف ثغرات العدادات مسبوقة الدفع.. مذبحة في حدائق الأهرام.. فصل مدرس تحرش بـ 120 تلميذة

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لأزمة كريم حسن شحاتة مع قناة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا

مميزات وعيوب شيري انفي chery envy وأسعارها بعد الخصم.. صور