أبرز تصريحات مدرب الهلال السعودي قبل الموقعة المصيرية في دوري أبطال آسيا

كشف الروماني لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن كواليس اختيار قائمة الأجانب في بطولة دوري أبطال آسيا، إضافةً إلى حظوظ فريقه في المنافسة على النسخة الجديدة من البطولة.





ويقدم "صدى البلد"، أهم التصريحات التي أدلى بها لوشيسكو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال ضد شاهر خودرو.





- لدينا حماس كبير للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الذي يختلف عن البطولات المحلية.





- خوض البطولة كحامل للقب يعطي مسئولية أكبر من أجل تكرار الإنجاز والجميع لديه الحافز والرغبة.





- أقوم بعملية تدوير لأنني أمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، جميعهم مؤهلون للمشاركة بصفة أساسية.





- الفريق الإيراني يمتلك لاعبين مميزين لن يجعلوا المباراة سهلة علينا، ولن ننتصر إلا ببذل مجهود وعمل كبير.





- أقود أحد أكبر الأندية في آسيا، طموحه في كل عام هو تحقيق اللقب، ويظهر هذا على اللاعبين الموجودين في الفريق الذي وصل للنهائي ثلاث مرات خلال آخر خمس نسخ.





- اختيار الرباعي الأجنبي للنسخة الحالية جاء بسبب دورهم الفعال وصناعة الفارق في البطولة الماضية، لا يلغي دور بقية اللاعبين الأجانب.



