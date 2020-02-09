وادي النطرون.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بفيديو وصورة جديدة





وعلقت ندى الكامل على الصورة قائلة: "مزاج سيئ".. والغريب انها اعلنت عن سفرها مع زوجها احمد الفيشاوى الى وادى النطرون وهو ما اثار جدلا واسعا بين متابعيها وعلق البعض على الصورة قائليين: "رحلة سعيدة غيرى مودك".





ونشرت فيديو لزوجها احمد الفيشاوى مركزة على زراعه وتحديدا الاوشام التى رسمها على يده.





يذكر أن احمد الفيشاوى يعرض له حاليا فيلم "يوم وليلة" الذى يقوم ببطولته مع خالد النبوى وحنان مطاوع واخراج ايمن مكرم.

أثارت ندى الكامل زوجة الفنان احمد الفيشاوى حالة من الجدل بين متابعيها من خلال صورة ومقطع فيديو جديد لزوجها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.