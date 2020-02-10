أخطرها شمعون.. فيروسات تهدد المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم





يعتبر فيروس شمعون من أكثر أنواع الفيروسات خطرا في العالم والمتخصصة في إصابة المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة على حد سواء، و ينتشر الفيروس بشكل سريع للغاية عن قدرته على تثبيت نفسه والانتشار السريع من خلال الشبكات.





وفى عام 2012 حدثت أقوى هجمة إلكترونية في التاريخ حين قام فيروس شمعون بتعطيل عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في شركة أرامكو السعودية وصلت إلى 30 الف كمبيوتر بالإضافة إلى شركات نفطية كبيرة.





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة أرامكو السعودية، قد شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الهجمات الإلكترونية في الربع الأخير من العام الماضى، وحاول "شمعون" اختراق البيانات لتدميرها إلكترونيًا، وقد شمل عدد كبير من الوزارات، وغيرها من مؤسسات غير حكومية أيضًا.





ويقوم الفيروس بتثبيت نفسه داخل الأجهزة ثم ينتشرعبر جميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة ويعمل على الانتشار من خلالها و يقوم بسرقة المعلومات و حذف البيانات المخزنة المخزنة في الجهاز و جعله غير قابل للاستخدام مرة أخرى.





وبالإضافة إلى فيروس شمعون تضاعفت أعداد المؤسسات التى وقعت ضحايا لهجمات ما يسمى بفيروس الفدية أو ransomware attacks في الربع الثانى من عام 2019، والتى اخترقت أجهزة أمنية ومؤسسات حكومية حتى أنها وصلت إلى المدارس أيضا.



