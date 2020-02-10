AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخطرها شمعون.. فيروسات تهدد المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:01 ص
فيروسات تهدد المؤسسات
فيروسات تهدد المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم
Advertisements
ندى على

يعتبر فيروس شمعون من أكثر أنواع الفيروسات خطرا في العالم والمتخصصة في إصابة المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة  على حد سواء، و ينتشر الفيروس بشكل سريع للغاية عن قدرته على تثبيت نفسه والانتشار السريع من خلال الشبكات. 

وفى عام 2012 حدثت  أقوى هجمة إلكترونية في التاريخ حين قام فيروس شمعون بتعطيل عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في شركة أرامكو السعودية وصلت إلى 30 الف كمبيوتر بالإضافة إلى شركات نفطية كبيرة. 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة أرامكو السعودية، قد شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الهجمات الإلكترونية في الربع الأخير من العام الماضى، وحاول "شمعون" اختراق البيانات لتدميرها إلكترونيًا، وقد شمل عدد  كبير من الوزارات، وغيرها من مؤسسات غير حكومية أيضًا.

ويقوم الفيروس بتثبيت نفسه داخل الأجهزة ثم ينتشرعبر جميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة ويعمل على الانتشار من خلالها و يقوم بسرقة المعلومات و حذف البيانات المخزنة المخزنة في الجهاز و جعله غير قابل للاستخدام مرة أخرى.

وبالإضافة إلى فيروس شمعون تضاعفت أعداد المؤسسات التى وقعت ضحايا لهجمات ما يسمى بفيروس الفدية أو ransomware attacks في الربع الثانى من عام 2019، والتى اخترقت أجهزة أمنية ومؤسسات حكومية حتى أنها وصلت إلى المدارس أيضا.

وتعرضت منشئات عسكرية أمريكية تابعة للبحرية الأمريكية إلى هجمات  لفيروس الفدية، وفي المملكة المتحدة تضاعفت أعداد الضحايا الذين اضطروا إلى دفع الفدية بعد ابتزازهم من قبل المهاجمين من 14% إلى 28%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

189 مليار ريال حجم اكتتاب المؤسسات في أرامكو السعودية

50 مليار دولار حصيلة اكتتاب المؤسسات في أرامكو

أرامكو تبحث إجراءً مهما جدا ضد هجمات الإرهاب والحروب.. واليوم التسعير النهائي

اخترق مدارس ومؤسسات حكومية وعسكرية.. فيروس الفدية يهدد العالم في 2020

موقع تقني أمريكي: إيران استهدفت شركة نفط بحرينية بهجوم إلكتروني

أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 505 دولارات للطن في فبراير

ترشيحاتنا

فتاة الغربية المتهمة بقتل شقيقها: أخويا حاول يمارس معي الرذيلة.. وأبويا وأمي أنقذوني

أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

شاهد.. فرحة كاسونجو ومصطفى فتحي وزيزو بهدف الزمالك الثاني في شباك الإسماعيلي

رسالة مؤثرة.. الأميرة ديانا توصي الأمير هاري بشيء في عيد ميلاده الـ 30

هل انتهى عصر القيصرية؟.. معلومات لا تعرفينها عن الولادة تحت الماء

الأهلي وطلائع الجيش.. موعد مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

الدولار يتهاوى أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 10-2-2020

شديد البرودة و أمطار غزيرة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

بشرى لأصحاب المعاشات من الأطباء.. تحرك برلماني لـ مد سن المعاش

مفاجأت جديدة فى تحقيقات مذبحة كفر الدوار.. المتهم: خططت لقتل اخويا وعياله وعمى وأسرته.. الحلقة الرابعة

الفرح باظ.. صدمة لعروس بعد إفساد صديقاتها حفل زفافها

بشرى سارة .. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة إلغاء السوبر.. فساد الاتحاد الإفريقي.. رباعي الأهلي يقتربون من بيراميدز

بـ 5 جنيهات.. تخلصى من عرق النسا بدون جراحة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوج عجز عن سداد 31 مليون جنيه فقتل زوجته وابنته وانتحر

فتاة الغربية المتهمة بقتل شقيقها: أخويا حاول يمارس معي الرذيلة.. وأبويا وأمي أنقذوني

حادث مؤلم .. هجوم أسود على فتاة وتمزيقها حتى الموت

حقيقة إلغاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة والوقت الأنسب للشراء.. فيديو

غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور

حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور