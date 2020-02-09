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محافظات

كارثة تهدد الكائنات البحرية.. تسرب بترولي في مدينة أبورديس من حقول بلاعيم .. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:12 م
تسرب بترولي كبير
تسرب بترولي كبير في مدينة أبورديس
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ايمن محمد
شهدت مدينة ابوريس تسربا بتروليا كبير من حقول  بلاعيم  نتيجة تهالك مواسير  نقل البترول في البحر وخلف التسريب البترولي  بقع من الزيت الكبيرة في البحر والشواطئ .

 وكشف النائب غريب حسان نائب دائرة طور سيناء عن حجم التلوث الذي  انتشر علي الشواطئ والاهدار في زيت البترول  الخام وطالب حسان بمكافحة التلوث الذي يدمر الشواطئ ويهدر البترول الخام.

ووصف حسان ما يحدث  بالاهمال الجسيم  و اهدار للمال العام بعدم السيطرة  والحفاظ علي الزيت البترول الخام وذلك موضح بالفيديو  علاوة  علي  صدور الدخان الكثيف الذي تسبب في تلوث فادح بالبريمة 2020 بسبب اطفاء الشعلة مما اثر على الاهالي والمنطقة وطالب  حسان  بمحاسبة المتسببين في هذا الاهدار للمال العام ومعرفة الاسباب التي ادت الي  التسريب وإحالته للجنة الطاقة والبيئة للمناقشة وإصدار التوصيات الازمة  في حضور وزير البترول.

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