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رياضة

4 حالات مسموح خلالها تدخل الـ var في الدوري.. تعرف عليها

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:49 م
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن الحالات المسموح بها تدخل تقنية الفيديو المعروفة بـ var قبل تفعيل العمل بها في الدور الثاني من مباريات الدورى الممتاز.

ويخضع في الوقت الراهن 54 حكما للتدريبات الأولية من الناحية النظرية والعملية لتقنية الفيديو فى استاد القاهرة على أن يتم إرسال النتائج إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" من أجل اعتماد قضاة الملاعب فى حكام الفيديو.

قال المصدر ذاته إن الحالات المسموح فيها تدخل تقنية الفيديو بلقاءات الدورى الممتاز أربعة فقط لطرفي المباراة على مدار مجريات اللقاء فى المسابقة المحلية.

أضاف: الحالة الأولى فى حالة احتساب الحكم هدف ويوجد اشتباه فى مدى صحة الهدف من عدمه سواء عن طريق التسلل او ضربة حرة خلال احتساب ركلة الجزاء تفسد اللعبة من الأساس.

تابع: ثاني الحالات يتمثل في ركلة الجزاء هل هي صحيحة من عدمه وهل هناك حالة تسلل فى اللعبة أم لا  فيما جاءت الحالة الثالثة تتضمن اللعبة التي تستوجب الطرد المباشر جراء سلوك مشين أو فرصة محققة أو لعب عنيف الحكم لم يراه بينما رابع الحالات تتضمن تحديد الهوية فى منح الإنذار إذا ما كان اللاعب يستحقه أم لا أو عنصر آخر يتم إشهار البطاقة الصفراء فى وجهه جراء ارتكاب خطأ صادر منه.
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