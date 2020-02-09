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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تبحث موقف رؤساء التحرير من الترشح في انتخابات مجالس الإدارات

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:49 م
كرم جبر - رئيس الوطنية
كرم جبر - رئيس الوطنية للصحافة
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تبحث الهيئة الوطنية للصحافة الموقف القانونى الترشح رؤساء تحرير الصحف القومية بانتخابات مجالس الإدارات. وكشف مصدر مسؤول ل "صدى البلد" ان الهيئة الوطنية للصحافة واللجنة العليا للانتخابات تدرس الموقف القانونى من امكانية ترشح رؤساء تحرير الصحف بانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية . وأوضح المصدر أن من المقرر أن تصدر الهيئة قرار بمنع ترشح رؤساء تحرير الصحف القومية بانتخابات مجالس الإدارات خاصة وأن بعض رؤساء التحرير أعضاء فى الوقت الحالى لكونهم رؤساء تحرير . بدأت اللجان المختصة بالمؤسسات الصحفية القومية فى تلقى اوراق الراغبين فى الترشح على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بداية من اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل . وتقرر إجراء الانتخابات لمؤسسة الأهرام يوم الخميس الموافق ٥ مارس ، ومؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم الاحد الموافق ٨ مارس. ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية " ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ، ومؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠.
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