بحضور4 وزراء ومسئولين وفنانين.. تفاصيل افتتاح مستشفى الناس الخيرى لجراحة قلب الأطفال بشبرا الخيمة بتكلفة بلغت8.5 مليار جنيه..المشاركون: صرح طبى عظيم يستحق الدعم والإشادة.. فيديو وصور

افتتاح مستشفى الناس كأكبر مستشفى لجراحة قلب الأطفال على مستوى الشرق الأوسط

طاقتها الاستيعابية ٦٠٠ سرير وتضم 140 وحدة رعاية مركزة و48 عيادة خارجية

المستشفى مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية وتقدم خدماتها بالمجان

شهد كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم محلب رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمستشفى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأه والنائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى، وعدد من كبار المسئولين والفنانين افتتاح مستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة والتي تُعد أكبر مستشفي للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.





واكد الوزراء المشاركون فى الاحتفالية أن المستشفى يُعد نموذجًا مشرفًا للشراكة بين المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومة؛ لخدمة المواطن في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.





وأعربوا عن فخرهم بإنشاء المستشفى وما تشمله من تجهيزات، وكذا الطاقة الاستيعابية، والنظام المتقن لخدمة المرضى بدون مقابل، مؤكدًين أن مستشفى "الناس" صرح عظيم يستحق الدعم والإشادة.





وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الاسبق إن الشعب المصري دائما يسعى لعمل الخير، مشيرًا إلى أن "مستشفى الناس" صرح طبي خيري من المنتظر أن يستقبل عددًا كبيرًا من الأطفال المصابين بأمراض القلب لمساعدتهم على الشفاء، ويخدم جميع محافظات الدلتا وعدد من محافظات الصعيد.





وأشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفة أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لخدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة ستعمل على الترويج للمستشفى الخيري، والذي يقدم خدماته بالمجان للأطفال في واحدة من أكثر المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، والتواصل مع المصريين بالخارج، حول دعم المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر.





واضافت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الحكومة تركز على الاستثمار في البشر وخير ما نستثمر به هو مجتمع صحي منتج، مشيرة إلى أن اهتمام الوزارة بالصحة يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان؛ حيث إن الصحة هي حق أساسي للمواطن المصري حتى يكون بالفعل مواطن منتج مثمر يستطيع خدمة مصر كما يليق بها، كما أن المجتمع المدني المصري له رصيد كبير في تقديم الخدمات الصحية.





وقال محافظ القليوبية أن مستشفى "الناس" تُعد أكبر مستشفى للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير، وتضم جهاز الأشعة المقطعية وهو أحدث الأجهزة التى وصلت إلى مصر، متعدد المقاطع، ويتميز بسرعته الفائقة فى تصوير أشعة القلب وبجرعة محدودة جدًا؛ لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعى حماية للأطفال الصغار وصحتهم، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية، أما جهاز الرنين المغناطيسى فهو الفريد من نوعه فى الشرق الأوسط.





كما تقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضى بالمجان وفقًا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية، وتضم المستشفى حاليًا 557 سرير، و10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزية، و4 وحدات للقسطرة القلبية، و45 عيادة خارجية.





وتتميز المستشفى بموقعها الجغرافي المحوري في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ما بين عدة محاور رئيسية تمكنها من خدمة خمس محافظات تمثل حوالي 37% من تعداد المصريين، وبالتالي تقوم المستشفى بدور هام في سد الفجوة ما بين الخدمات الطبية المتوفرة واحتياجات المواطنين في تلك المناطق.





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