نائب يهدد بالاستقالة من البرلمان.. وعبد العال محاولا تهدئته: محدش بيتحاسب على رأيه

هدد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، بتقديم استقالته من مجلس النواب، وقال غاضبا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد :" لا أحد يهتم بالشباب الا رئيس الجمهورية ولا أحد يهتم بمشروعات الشباب ونحن نتحدث بالحق وليس على راسنا بطحة ومحدش عملّي حاجة ".









وتساءل الحناوى: "أين المشروعات الصغيرة للشباب وقد أنشأ مجلس النواب لجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تقدم اي شيء وأين منح المساعدة التي نتكلم عنها، والرئيس أعلن عن مبادرة للمشروعات الصغيرة بـ 400 مليار جنيه وذهبت الى رجال الاعمال وليس لمشروعات الشباب".





جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمنحة مساعدة أمريكية لدعم المشروعات الصغيرة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.





من جانبه حاول الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تهدئة النائب وامتصاص غضبهم، قائلا: "محدش بيتحاسب على رأيه نحن نعمل في حرية ونحن دولة قانون ولم يتم التعرض لأحد بسبب رأيه او قول قاله طالما رأيه قانوني ومن حقك ان تبدي رأيك".





وأضاف: "من حقك تسأل عن مشروعات الشباب، وتطالب الحكومة بقدر من الحركة والايجابية في العمل وتعظيم دور المشروعات الصغيرة".





ووعد عبد العال النائب بعمل جلسة خاصة بالبرلمان لمناقشة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة الامر باستفاضة.