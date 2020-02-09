محمد عبدالوهاب: التحديث مستمر لخريطة مصر الاستثمارية ومناطق متخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور أعضاء اللجنة، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





استعرض المستشار محمد عبد الوهاب جهود الهيئة العامة للاستثمار في مجال تهيئة بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأكد إعطاء أولوية لتحديث خريطة مصر الاستثمارية، وإنه جاري التنسيق مع كافة جهات الولاية في مصر لتحديث الفرص الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتاحة، التي تضم نحو (3000) فرصة، كما تعطي الهيئة العامة للاستثمار أولوية لتدريب المختصين في الجهات الحكومية المعنية على التعامل مع المستثمرين.

أضاف المستشار محمد عبد الوهاب أنه تم البدء في أنشطة ثلاث مناطق استثمارية خلال عام 2019م، التي أنشئت في فترات سابقة، وتم التركيز على أن تكون كل منطقة متخصصة في أحد مجالات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمناطق الثلاث تقع في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية (صناعات الألمونيوم والصناعات الهندسية)، ومركز الصف بمحافظة الجيزة (صناعات الفخار)، ومدينة بنها بمحافظة القليوبية (الصناعات الغذائية)، بمساحات تبدأ من 30 متر مربع، بتسهيلات وحوافز كبيرة، كما تم توقيع بروتوكولين تعاون لتوفير تمويل للمستثمرين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلي المصري، إضافة إلى قيام الهيئة بتسهيل إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص والتدريب.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أسست مركز فكرتك شركتك لريادة الاعمال، الذي يوفر حزم متكاملة من الدعم للمستثمرين الصغار ورواد الأعمال في جميع مراحل تأسيس مشاريعهم بدءًا من مرحلة الفكرة مرورًا بمرحلة التخطيط للموارد المالية وصولًا إلى مراحل التأسيس وتحقيق النمو والتوسع، فضلًا عن توفير آليات الدعم والتمويل لتمكينهم من تحويل أفكارهم الابتكارية التي تشكل فرصًا استثمارية حقيقية إلى شركات ناشئة متطورة.





وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه في إطار اهتمام الدولة بالتدريب والمعرفة العملية والتطبيقية إلى جانب الأطر النظرية في الجامعات يجري حاليًا التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرص التدريب لطلاب الجامعات لتعريفهم بأبجديات تأسيس الشركات وإعداد دراسات الجدوى والحصول على التمويل وغيرها من ضروريات العمل الخاص.