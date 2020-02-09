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محافظات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة لأهالي العديسات بالأقصر

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:19 م
وزيرة الصحة في مستشفى
وزيرة الصحة في مستشفى العديسات التخصصي للأطفال
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شمس يونس
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لأعضاء الفريق الطبي في مستشفى العديسات التخصصي للأطفال: "أثق في قدراتكم تمام الثقة لإنجاح المنظومة الجديدة وأوصيكم بالمرضى"، مؤكدةً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين كافة أفراد الفريق الطبي، بما ينعكس إيجابًا على الخدمة الطبية المقدمة للمريض.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وتفقدت الوزيرة وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمستشفى والتي كانت قد وجهت بسرعة الانتهاء منها خلال زيارتها الأخيرة، كما حرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أن مستشفى العديسات سيصبح مستشفى متخصصًا في جراحات الأطفال وسوف يخدم محافظات جنوب الصعيد، حيث تم إنشاؤه وفقًا لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم المستشفى كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.

وكشفت الوزيرة  خلال زيارتها عن إبرام بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لتشغيل قسم القلب بالمستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبما يضمن ذلك من تدريبات للفريق الطبي، وتوحيد أدلة العمل الإكلينيكية، بما سيخدم أطفال إقليم الصعيد بالكامل.

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