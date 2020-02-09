نائب محافظ الدقهلية يشدد على إنشاء قسم عزل بمستشفى نبروه

أكد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية على ضرورة تهيئة مناخ جيد وبيئة نظيفة للمرضى وحسن المعاملة في المقام الأول وتقديم كافة الخدمات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات لجميع المرضي.





جاء ذلك خلال زيارة هيثم الشيخ لمستشفيى طلخا ونبروه مساء اليوم في جولة تفقدية لمركزي طلخا ونبروه .





وتفقد نائب المحافظ خلال زيارته مستشفي طلخا قسم الجراحة والعناية المركزة ومعامل التحاليل والصيدلية وقسم الباطنة وحضانات الأطفال وأيضا تفقد أعمال التوسعات الجديدة الجارية بالمستشفى.





ووجه هيثم الشيخ مدير المستشفي بسرعة الانتهاء من اعمال التوسعات بالمستشفى لدخولها الخدمة لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما وجه مدير المستشفى بسرعة صيانة طفايات الحريق ومراجعة نظام الحريق بالمستشفى مع الحماية المدنية بالإضافة إلى صيانة جميع دورات المياه بصفة دورية والاهتمام بالنظافة العامة بجميع أقسام المستشفى .





في السياق ذاته تفقد الشيخ خلال زيارته مستشفي نبروه غرفة الافاقة وقسم الأشعة العادية والمقطعية وبنك الدم التجميعي وقسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة واطمئن على صحة المرضى واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم وقرر إحالة أحد أفراد الأمن بالمستشفى للتحقيق لمعاملته غير الجيدة لأحد المرضى المترددين علي قسم الغسيل الكلوي، وأكد على حسن التعامل مع المريض مهما كانت الظروف.





ووجه مدير المستشفى بصيانة بعض طفايات الحريق منتهية الصلاحية ومراجعة نظام الحماية المدينة داخل المستشفي والحفاظ علي النظافة العامة بالمستشفى، وأشاد بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وفي مقدمتها إنشاء قسم عزل بالمستشفى لعزل اي مريض يشتبه بإصابته بأي فيروس.





ومن جهة أخري وجه الشيخ لنائب رئيس مركز ومدينة طلخا برفع جميع الاشغالات ونقل الباعة الجائلين بشارع صلاح سالم ورفع مخالفات البناء من علي جانبي طريق المقابر .



