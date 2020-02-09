الإعلامي تامر عز الدين ..كنت باخد دروس خصوصية وجدي كان نقطة تحول..فيديو

قال الاعلامي تامر عز الدين خلال ندوة بموقع الصدي البلد انه حصل علي جميع المراحل التعليمية حتي المرحلة الثانوية في احدي المدارس الكاثوليكية بمصر الجديدة حتي وصولي الي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

وتطرق الحديث مع الاعلامي تامر عز الدين الي طفولة ومراحل التعليم التي مر بيها ونقطة تحول تفكيره الي دخول كلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة واهم الشخصيات المؤثرة في حياته وتحدث عن اختلاف التعليم واساليبه في الفترة الحالية .

وتحدث عز الدين عن المدرسة الذي تعلم فيها منوها انها كانت تتميز بالانضباط والحزم طوال الوقت وتأثر كثيرا ب استاذته كلوديا التي كانت تدرس له المادة الفرنسية كانت تتسم بالشدة قائلا"عندما نتعرض الي موقف انساني نكتشف جانب اخر"

وقال الاعلامي تامر انه في جميع المراحل التعليمة لجأ الي الدروس الخصوصية وكان لابد منها منوها جيمع الطلاب الذين يدرسون في المدارس الدولية وغيرها يلجؤون ايضا الي الدروس الخصوصية وهي بمثابة شر لابد منه ولكن يوجد فرق بين المدرس يفرض علي الطالب دروس خصوصية وفرق بين طالب عنده قصور في مادة معينة فلابد من الدروس الخصوصية .

." واضاف تامر انه كان مرتبطا بجده وكان له نشاط سياسي وهو شاب وظل طوال حياته مهتم بالسياسة وكان يروي كثير عن سياسة تأميم قناة السويس الملك الفاروق ثورة 52 وكانت هنا نقطة التحول والي الفتكير في العمل بالسياسة منوها انه جده اول شخص يشجعه علي القراءة وكان السبب دخولي كلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة .

واكد عز الدين خلال الندوة ان كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخاصة قسم العلوم السياسية هو اقوي قسم في علي مستوي جمهورية مصر العربية مضيفا الي ان الكلية تطورت ب افتتاح اقسام فرنساوي وانجليزي داخل الكلية .





الجدير بالذكر ان الاعلامي تامر عز الدين حائز على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة سنة 1995، وعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية مثل التلفزيون المصري حيث كان مذيع نشرات الأخبار كما قدم عددا من البرامج ثم التحق بقناة فرانس 24 منذ عام 2007.