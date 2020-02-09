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الثلاثاء والأربعاء.. أحمد موسى يعلن موعد الانتخابات التكميلية فى الجيزة .. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:11 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيستضيف اليوم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة برقم 4، ورمزه القلم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الانتخابات التكميلية فى الجيزة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن محمد أبو العينين، له مثيرة حافلة بالإنجازات، وأن محمد أبو العينين، له مواقف سياسية قوية مع الدولة.

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وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن محمد أبو العينين، يخوض هذه الانتخابات بناء على طلب الأهالي بالجيزة، وأكد أن محمد أبو العينين، خلال الأيام القليلة الماضية قام بعمل جولات انتخابية كثيرة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن محمد أبو العينين، يساند الدولة المصرية والشعب المصري فى أى شئ، وأن محمد أبو العينين، يقف ضد الجماعات الإرهابية.

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