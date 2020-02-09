اتحاد الكرة يرفض شكوى نادي بيراميدز ضد حكم مباراة الأهلي

رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الشكوى المقدمة من جانب نادي بيراميدز ضد الدولى إبراهيم نورالدين حكم المباراة الأخيرة للفريق أمام الأهلي، بسبب الهدف الثاني الذي أحرزه إليو ديانج فى الوقت القاتل.





كان المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر فاز على بيراميدز بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى باستاد الدفاع الجوى.





قال المصدر ذاته إن اتحاد الكرة رفض شكوى بيراميدز وقرر تجميدها استنادا إلى صحة موقف الحكم الدولى فى مباراة الأهلى وبيراميدز وعدم صدور أخطاء من جانبه، لافتا إلى أن تحليل أدائه من قبل خبراء التحكيم دعمت موقف إبراهيم نور الدين.





كان "صدى البلد"، نشر نص المادة وفقا للتعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لعام 2019-2020 والتى تبرئ إبراهيم نور الدين من اللغط الدائر حول وجود كرتين داخل الملعب أثناء تسجيل الهدف.





جاء نص المادة فى التعديلات الصادرة عام 2019-2020 على النحو التالي :





التدخل الخارجي :





دخلت كرة إضافية أو حيوان أو أى شئ آخر إلى ميدان اللعب أثناء المباراة فيجب على الحكم:





-إيقاف اللعب ويستأنف بإسقاط الكرة فقط إذا حدث تداخل فى اللعب إلا إذا كانت الكرة فى طريقها إلى المرمى وهذا التداخل لم يمنع اللاعب المدافع من لعب الكرة يحتسب الهدف إذا دخلت الكرة المرمى حتى إذا حدث تلامس مع الكرة ما لم يكن التداخل من الفريق المهاجم.





- يسمح باستمرار اللعب إذا لم يحدث تداخل فى اللعب ويتم إخراجها فى أقرب وقت ممكن.