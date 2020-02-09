AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يرفض شكوى نادي بيراميدز ضد حكم مباراة الأهلي

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:26 م
ابراهيم نورالدين
ابراهيم نورالدين
Advertisements
يسرى غازى
رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الشكوى المقدمة من جانب نادي بيراميدز ضد الدولى إبراهيم نورالدين حكم المباراة الأخيرة للفريق أمام الأهلي، بسبب الهدف الثاني الذي أحرزه إليو ديانج فى الوقت القاتل.

كان المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر فاز على بيراميدز بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى باستاد الدفاع الجوى.

قال المصدر ذاته إن اتحاد الكرة رفض شكوى بيراميدز وقرر تجميدها استنادا إلى صحة موقف الحكم الدولى فى مباراة الأهلى وبيراميدز وعدم صدور أخطاء من جانبه، لافتا إلى أن تحليل أدائه من قبل خبراء التحكيم دعمت موقف إبراهيم نور الدين.

كان "صدى البلد"، نشر نص المادة وفقا للتعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لعام 2019-2020 والتى تبرئ إبراهيم نور الدين من اللغط الدائر حول وجود كرتين داخل الملعب أثناء تسجيل الهدف.

جاء نص المادة فى التعديلات الصادرة عام 2019-2020 على النحو التالي :

التدخل الخارجي :

دخلت كرة إضافية أو حيوان أو أى شئ آخر إلى ميدان اللعب أثناء المباراة فيجب على الحكم:

-إيقاف اللعب ويستأنف بإسقاط الكرة فقط إذا حدث تداخل فى اللعب إلا إذا كانت الكرة فى طريقها إلى المرمى وهذا التداخل لم يمنع اللاعب المدافع من لعب الكرة يحتسب الهدف إذا دخلت الكرة المرمى حتى إذا حدث تلامس مع الكرة ما لم يكن التداخل من الفريق المهاجم.

- يسمح باستمرار اللعب إذا لم يحدث تداخل فى اللعب ويتم إخراجها فى أقرب وقت ممكن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ الحكام يحسم مصير صحة هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز

أخبار الرياضة اليوم الخميس 6-2-2020

أخبار الأهلي.. تعليق تركي آل الشيخ بعد الفوز على بيراميدز.. مصدر بـ الحكام يحسم مصير هدف الأهلي الثاني

الجهل بالقانون سبب الأزمة.. أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي القاتل أمام بيراميدز

4 وقائع صادمة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.. تعرف عليها

أول رد فعل رسمي من بيراميدز على قرارات حكم لقاء الأهلى

ترشيحاتنا

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

مش متجوز ومعاه فلوس كتير.. القصة الكاملة لحادث مقتل مدير شركة طيران بـ القاهرة الجديدة.. فيديو

في لفتة أخلاقية.. ثنائي الإسماعيلي يوجهان التحية للاعبي الزمالك

خالد الجندي يحذر: هذا الأمر يزيل النعم

ننشر أسماء ضحايا مذبحة حدائق الأهرام

اتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا