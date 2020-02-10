بحفل فنى كبير تحييه فرقة نويرة أوبرا دمنهور تحتفل بعيد الحب





تواصل دار الأوبرا المصرية، احتفالاتها المتزامنة مع جميع المناسبات والقومية والوطنية والاجتماعية حيث يتم تنظيم احتفالية فنية كبرى بمناسبة "عيد الحب" تحيه فرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، على مسرح دار أوبرا دمنهور.

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وتبدأ الإحتفالية فى الثامنة مساء الخميس 13 فبراير وذلك تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من أجمل الأغاني الرائعة والمتنوعه لكبار المطربين والفنانين، هى: قلبي دليلي، زي العسل، كيفك انت، اياك من حبي، بأمر الحب، أحبك، يا خلي القلب، جميل واسمر، عنابي، مبيسالش علي ابدا، انت الحب، بالإضافة إلى موسيقى "ليله حب"، "الحب جميل"

يشارك في الغناء نخبة من نجوم الفرقة، هم: أميرة أحمد، محمود عبد الحميد، محمد حسن، مصطفى النجدي، ريم حمدي.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تآسست عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقي العربية لإحياء التراث الغنائي الاصيل وتميزت فرقة نويرة بتقديم كافة الاشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفه لجمهور ومتذوقي الموسيقي العربية ، كما اتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقي المعاصرين بتقديم انتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.