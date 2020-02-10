حبس 4 مسجلين حاولوا سرقة توك توك بالإكراه في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس 4 مسجلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة سرقة توك توك من سائقه بالاكراه فى دائرة القسم.

















وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والتحرى عن انشطة المتهمين وهل ارتكبوا جرائم مماثلة من قبل من عدمه.





البداية كانت عند مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج بالطريق الدائري نزلة محمد نجيب دائرة القسم تناهى الي سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص .





وباستبيان الأمر تمكنوا من ضبط ٤ عاطلين عثر بحوزتهم علي فردى خرطوش ودراجة بخارية " توك توك " حال شروعهم في سرقة دراجة بخارية ( توك توك ) كرهًا عن سائقها .





وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره مستقلًا دراجة بخارية " توك توك " قيادته بشارع جمال عبد الناصر ـ دائرة قسم شرطة السلام ثان استوقفه المتهم الأول بدعوى توصيله لمستشفى الصدر بمنطقة 23 يوليو ـ الخانكة / قليوبية .





وأثناء سيرهما طلب منه المتهم التوقف بمحل الضبط لقضاء حاجته ، وعقب ذلك فوجئ بحضور باقي المتهمين مستقلين الدراجة المضبوطة وشروعهم في سرقة الدراجة البخارية ملكه كرها عنه تحت تهديد الأسلحة النارية المنوه عنها .



