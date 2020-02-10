مواطن يشكو تهالك الطريق بقرية أبو كيفو بالبحيرة

أرسل المواطن أحمد السيد محمد عيسى، المقيم طريق منشية السلام بقرية أبو كيفو بالمهدية بمنطقة أبو المطامير التابعة إلى محافظة البحيرة ، شكوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك الطريق بالقرية مما يعرقل المارة من كبار السن.





وناشد القارئ المسئولين بإعادة رصف الطريق، وذلك بعد أن وصل إلى حالة سيئة بسبب تهالكه وعند نزول المطر يتحول إلى برك طينية يصعب السير به ولا يوجد سبيل للخروج.





ويقول فى رسالته : نناشد نحن أهالى سكان منشية السلام بقرية أبو كيفو بالمهدية بمنطقة أبو المطامير التابعة إلى محافظة البحيرة برصف طريق، حيث أنه طريق ترابى طوله كيلو و300 متر، يستخدمه جميع أهالى هذه القرى وعند نزول المطر يتحول إلى برك طينية يصعب السير به ولا يوجد سبيل للخروج سوى ركوب الحمير وهناك عمال وطلبة بالمدارس والجامعات أو الخروج للتسوق أو عند وجود حالة مرضية يصعب نقلها إلى المستشفى بسبب نزول الأمطار وعدم رصف الطريق.





للتواصل مع الشاكى : 01030162417





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



