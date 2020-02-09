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رياضة

شاهد.. هدف كوكا القاتل مع أولمبياكوس في شباك أتروميتوس بالدوري اليوناني

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق أولمبياكوس فوزا صعبا على أتروميتوس بقيادة المحترف الدولي أحمد حسن "كوكا"، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري اليوناني.

بدأ كوكا المباراة على مقاعد البدلاء، حتى قرر مارتينيس المدير الفني لأولمبياكوس إشراكه في المباراة، في الدقيقة 59 ، ليكافئه بتسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وسط فرحة هستيرية من لاعبي وجمهور فريقه.

يذكر أن الفريق أكمل المباراة منقوصًا من خدمات لاعبه عمر عبد اللاوي الذي طرده الحكم في الدقيقة 73 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي أولمبياكوس للنقطة 57 في صدارة ترتيب الدوري اليوناني، بينما توقف رصيد نادي أتروميتوس عند النقطة 26 في المركز الثامن.
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