شكوى من انتشار مخلفات البناء والقمامة والكلاب الضالة بالحي الإيطالي بالمعادي

أرسل المواطن أحمد عبد اللطيف" المقيم فى حى المعادى محافظة القاهرة، شكوى عبر رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مخلفات البناء والقمامة والكلاب الضالة وعدم رصف الطريق الواقع بين عمارات جراند سيتى المعادى والوحدات السكنية الخاصة بمشروع بيتشو أمريكان بالحي الإيطالي بالمعادى.





وقال المواطن فى رسالته:إن هذه المنطقة أصبحت مكانا للتخلص من مخلفات البناء والقمامة المنزلية اليومية مما أدى إلى انتشار الكلاب الضالة والأتربة.





وناشد المسئولين سرعة الانتهاء من رصف هذه المنطقة وإزالة المخلفات والقمامة حفاظا على أرواح سكان المنطقة والحفاظ على البيئة وتقليل كميات الأمراض والأوبئة.

للتواصل مع الشاكى : 01067076044

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360