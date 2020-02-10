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حوادث

حبس 3 عاملين بشركة لسرقتهم 72 ألف جنيه

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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اسلام مقلد
قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس، ٣ أشخاص  4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة ٧٢ ألف جنيه من شركتهم محل عملهم.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من محامي وكيلا عن شركة للمصنوعات الجلدية قرر باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بفرع الشركة عمله الكائن فى شارع برهان ـ دائرة القسم وبداخلها مبلغ مالي 72  ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالشركة، ولم يتهم أو يشتبه  فى احد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة وحصر العاملين الحاليين والسابقين بالشركة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها مدير فرع الشركة محل البلاغ و نائب مدير فرع الشركة محل البلاغ وعامل بذات الشركة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم.

وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهمان الأول و الثاني بأنه نظرا لعملهما بفرع الشركة محل الواقعة وعلمهما بوجود مبالغ مالية كبيرة بداخلها اختمرت في ذهنهما فكرة سرقة الخزينة والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية مستغلان حيازة الأول لمفتاح الفرع محل البلاغ وقيامه بغلق الأبواب عقب انصراف جميع العاملين فاستعانا بالمتهم الثالث لتنفيذ مخططهما.                

في سبيل ذلك قام الأول بترك الباب غير موصد لتمكين الثالث من الاستيلاء علي الخزينة وعودة الأول مرة أُخرى عقب ارتكاب الواقعة وغلق الباب باستخدام المفتاح حيازته.             

وتم التوصل لمسكن المتهم الثالث ضبط الخزينة المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالي، باستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات التى أصدرت قرارها السابق.        
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