مزودة بأنظمة تكنولوجية.. إنشاء بوابة بمدخل قرية شبرابابل بالغربية

وافق المجلس التنفيذى لمركز ومدينة المحلة الكبرى، على إنشاء بوابة أمنية ذات ديكورات حضرية مستوحاة من شعار محافظة الغربية في مدخل قرية شبرابابل ، مزودة بأنظمة تكنولوجية ونظام مراقبة أمنية على مستوى عالمي من قبِل إحدى الشركات الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الأحد، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بالديوان العام، بحضور رؤساء الأحياء و نواب رئيس المدينة ورؤساء القطاعات المختلفة.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد أحمد محمد فرحات الأشقر على مدرسة نمرة البصل الابتدائية، وقبول التبرع المقدم بقطعة أرض زراعية مساحتها 500م2 بعزبة الدكاترة التابعة للوحدة المحلية لقرية البنوان لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي العزبة والعزب المجاورة لها.





وأكد رئيس المدينة، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد و الاهتمام بمحاضر البيئة والإشغالات، للمحافظة على النظافة العامة لقرى مركز المحلة و الشكل الجمالي للمدينة ، وكذلك الاهتمام بتطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير، وضرورة التنبيه على المواطنين بالالتزام بمواعيد محددة في عمليات جمع القمامة اليومية، وعمل ما يسمى بوحدة تدخل سريع جديدة خاصة بإدارة النظافة تكون مهمتها رفع القمامة بشكل عاجل من المناطق المتضررة بالشوارع الرئيسية، وإلزام جميع المحلات وخاصة المأكولات والمشروبات بضرورة توفير صناديق قمامة بأكياس يتم فيها إلقاء المخلفات الخاصة بهم .

اقرأ أيضا :