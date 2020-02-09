AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

محاكمات اليوم.. تأجيل محاكمة الدكش أخطر تجار المخدرات لـ 14 أبريل.. 8 يونيو الحكم على المتهمين باقتحام قسم التبين.. إحالة أوراق فلاح للمفتي لقتله 5 من أبناء عمومته

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:54 م
شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة
Advertisements
رامى المهدي

16 فبراير.. الحكم في دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

 بسبب زرع شجرة.. إحالة أوراق فلاح للمفتي لقتله 5 من أبناء عمومته بأبنوب

إحالة دعوى إلغاء شطب رسالة دكتوراه لـ أستاذة جامعية للمفوضين

23 فبراير.. نظر دعوى فتح الترشح لانتخابات المهندسين

 

شهدت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ومجلس الدولة عدة محاكمات حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة "الدكش" أخطر تاجر مخدرات في القليوبية لجلسة 14 أبريل.


يذكر أن محكمة جنايات بنها قضت سابقا بالحكم على المتهم و2 من أفراد عصابته بالإعدام بتهمة قتل ضابط و3 آخرين من أفراد الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الدكش".

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد ألقت القبض على محمد حافظ أمين، الشهير بـ"الدكش"، صاحب أكبر البؤر الإجرامية للمخدرات بمنطقة شبين القناطر في القليوبية، وعلي سيد رزق وشهرته "علي السمري"، وعلاء محمود وشهرته "علاء توك توك".

وأسندت إليهم النيابة تهم إطلاق النار على الدورية الأمنية، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجي معاون مباحث المركز، و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمي معاون المباحث، و2 من المخبرين.

وقررت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، في إعادة محاكمتهم للحكم بجلسة 8 يونيو المقبل.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

و قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى ، تأجيل دعوى فتح باب الترشح لنقابة المهندسين على مقاعد النقابة وعددها 93 بدلا من 43 والمعلن عنها فى 1 يناير 2020 فى الجريدة الرسمية وصفحة النقابة على مواقع التواصل، لجلسة 23 فبراير المقبل.

وكانت النقابة العامة للمهندسين،أعلنت برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمجالس والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات، يوم الأربعاء 8 يناير 2020 ، و يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 23 يناير 2020 .

و قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني تأجيل نظر  طعن إلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة بشطب رسالة الدكتوراه التي أنجزتها إحدي الباحثات، للمفوضين مع تحديد جلسة ٢٨ يونيو المقبل لنظر الطعن.




وذكرت الدعوى أنّ الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، وسجّلت بكلية الزراعة جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه منذ 17 /1 /2012 وأعدت رسالة الدكتوراه بعنوان "دراسات بيوكيميائية على بعض المكملات الغذائية"، إلا أنها فوجئت بشطبها.

و أحالت محكمة جنايات أسيوط أوراق فلاح لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي لقتله 5 من أبناء عمومته بسبب الخلاف على زراعة شجرة بأبنوب. 


 اقرأ أيضا : النيابة تعاين مكان العثور على 3 جثث من أسرة واحدة بحدائق الأهرام


كانت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوى وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي، قررت إحالة أوراق حسين محمد عبدالمعطي إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي والمتهم بقتل كل من صلاح سيد عبدالمعطي، محمد سيد عبدالمعطي، حسني سيد عبدالمعطي، أحمد صلاح سيد عبدالمعطي، أحمد سيد عبدالمعطي " أبناء عمومته " بسبب خلاف على زرع شجرة بدوار عائلتهم ، وحددت المحكمة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.



تعود وقائع القضية رقم 7676 جنايات أبنوب 2004 إلى نشوب مشاجرة بالأيدي بين المتهم وأبناء عمومته المجني عليه بسبب زرع شجرة في دوار عائلتهم وقام المجني عليهم بالتعدي على المتهم بالضرب بالأيدي مما أثار حفيظته وغضبه وتملكه الشيطان ووسوس له وقاده إلى رد هذه الإهانة، وقام باحضار بندقية آلية كانت بحوزته وعقد العزم على الانتقام منهم بعد أن دفع له الحقد والكراهية التي يضمرها في نفسه لهم خاصة وأنهم أشقاء زوجته أم أولاده، وقام بالذهاب إلى منزلهم المجاور لمنزله وما أن شاهد المتهمين انهال عليهم بوابل من الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابتهم والتي أودت بحياتهم في الحال وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.


و قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 9 دعاوى لوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.

وذكرت إحدى الدعاوى أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم أحد المحامين بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحام وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.

و ذكرت دعوى أخرى، أنه سبق صدور من محكمة القضاء الإداري عام 2005 وقف انتخابات النقابة استنادًا لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استنادًا لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.

كانت نقابة المحامي قد أغلقت الأحد الماضي باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، تلك الانتخابات التي يتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحا من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاكمة 34 متهما بـ اقتحام قسم التبين اليوم

تأجيل محاكمة المتهمين بـ قضية اقتحام قسم التبين لجلسة 27 يناير

اليوم.. إعادة محاكمة 34 متهما فى اقتحام قسم شرطة التبين

ترشيحاتنا

مش متجوز ومعاه فلوس كتير.. القصة الكاملة لحادث مقتل مدير شركة طيران بـ القاهرة الجديدة.. فيديو

اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة نادية لطفي.. تفاصيل

كم عدد مرات مسح الأذن في الوضوء؟ تعرف على الطريقة الصحيحة وآراء الفقهاء

كاسونجو يسجل أول مشاركة مع الزمالك بعد عودته من الإعارة

فضل تجديد الوضوء.. مغفرة الذنوب و7 مكافآت تفوز بها

خناقة في مدرجات استاد الإسماعيلي بسبب هدف الزمالك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور