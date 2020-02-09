محاكمات اليوم.. تأجيل محاكمة الدكش أخطر تجار المخدرات لـ 14 أبريل.. 8 يونيو الحكم على المتهمين باقتحام قسم التبين.. إحالة أوراق فلاح للمفتي لقتله 5 من أبناء عمومته

16 فبراير.. الحكم في دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين بسبب زرع شجرة.. إحالة أوراق فلاح للمفتي لقتله 5 من أبناء عمومته بأبنوب إحالة دعوى إلغاء شطب رسالة دكتوراه لـ أستاذة جامعية للمفوضين 23 فبراير.. نظر دعوى فتح الترشح لانتخابات المهندسين شهدت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ومجلس الدولة عدة محاكمات حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة "الدكش" أخطر تاجر مخدرات في القليوبية لجلسة 14 أبريل.





يذكر أن محكمة جنايات بنها قضت سابقا بالحكم على المتهم و2 من أفراد عصابته بالإعدام بتهمة قتل ضابط و3 آخرين من أفراد الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الدكش".





كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد ألقت القبض على محمد حافظ أمين، الشهير بـ"الدكش"، صاحب أكبر البؤر الإجرامية للمخدرات بمنطقة شبين القناطر في القليوبية، وعلي سيد رزق وشهرته "علي السمري"، وعلاء محمود وشهرته "علاء توك توك".





وأسندت إليهم النيابة تهم إطلاق النار على الدورية الأمنية، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجي معاون مباحث المركز، و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمي معاون المباحث، و2 من المخبرين.





وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، في إعادة محاكمتهم للحكم بجلسة 8 يونيو المقبل.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

و قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى ، تأجيل دعوى فتح باب الترشح لنقابة المهندسين على مقاعد النقابة وعددها 93 بدلا من 43 والمعلن عنها فى 1 يناير 2020 فى الجريدة الرسمية وصفحة النقابة على مواقع التواصل، لجلسة 23 فبراير المقبل.

وكانت النقابة العامة للمهندسين،أعلنت برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمجالس والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات، يوم الأربعاء 8 يناير 2020 ، و يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 23 يناير 2020 .



و قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني تأجيل نظر طعن إلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة بشطب رسالة الدكتوراه التي أنجزتها إحدي الباحثات، للمفوضين مع تحديد جلسة ٢٨ يونيو المقبل لنظر الطعن.