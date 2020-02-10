AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس تاجر قتل عامل عاتبه على عدم سداد مستحقات شقيقه فى السلام

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة السلام ، حبس تاجر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل، لمعاتبته على عدم سداد مستحقات شقيقه الذى يعمل لديه بمحل طيور بالمنطقةن

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وتكليف الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة مساكن الدلتا ـ دائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين عامل (توفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى) وبين صاحب محل طيور ، كما تبين سابقة عمل شقيق المتوفى لدي التاجر وقيامه بترك العمل بسبب خلافات فيما بينهما.

وبتاريخ أمس توجه المتوفى لمحل التاجر لمطالبته بالراتب الشهري الخاص بشقيقه إلا أنه رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها التاجر على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض  كان بحوزته محدثًا إصابته والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته السلاح  الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة ، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرز السكين فى قلبه.. عاطل يتخلص من تاجر فى المرج عاتبه على معاكسة فتاة

ضبط شخصين لاتهامهما بقتل مقاول وإصابة شقيقه ونجله للخلاف على الإرث

بسبب 250 جنيها.. حبس شخصين لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة منشأة ناصر

سيل من الدماء بسبب الميراث.. تجديد حبس طرفي مشاجرة 15 يوما

صدمها قطار.. نقل أشلاء جثة قتيلة المصعد إلى مستشفى إيتاي البارود.. أم تذهب للولادة فتتوفى طفلتها الكبرى في الأسانسير.. والتحقيقات: الصيانة أجريت له منذ 4 أيام

مقتل سمكرى وإصابة عاطل فى مشاجرة بالسلام

ترشيحاتنا

الإخواني أسامة ياسين يعترف بدور الفرقة 95 في أحداث يناير 2011.. فيديو

غواصات لا تعمل فى الخليج.. نشأت الديهي: 85% من أفراد الجيش القطري مرتزقة

القضاء يحسم طعن ريهام سعيد على قرار منع ظهورها بـ الفضائيات في هذا الموعد

شاهد.. لحظات تحبس الأنفاس لانحراف طائرة في الجو أثناء هبوطها وسط عاصفة سيارا

إسماعيل يوسف يفتح النار على كهربا ويكشف مصير ساسي مع الزمالك

ربنا يرحمك يا أغلى الناس.. إيمي طلعت زكريا ترثي والدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور