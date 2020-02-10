حبس تاجر قتل عامل عاتبه على عدم سداد مستحقات شقيقه فى السلام

قررت نيابة السلام ، حبس تاجر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل، لمعاتبته على عدم سداد مستحقات شقيقه الذى يعمل لديه بمحل طيور بالمنطقةن





وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وتكليف الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة.





بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة مساكن الدلتا ـ دائرة القسم .





بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين عامل (توفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى) وبين صاحب محل طيور ، كما تبين سابقة عمل شقيق المتوفى لدي التاجر وقيامه بترك العمل بسبب خلافات فيما بينهما.





وبتاريخ أمس توجه المتوفى لمحل التاجر لمطالبته بالراتب الشهري الخاص بشقيقه إلا أنه رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها التاجر على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.



