رئيس صوت الشعب: السيسي حقق طفرة في إفريقيا خلال رئاسته للاتحاد

ثمن رئيس حزب "صوت الشعب " المستشار أحمد حسين البراوي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية التي عقدت اليوم ووصفها بأنها كشف حساب عن ما تحقق في فترة تولي الرئيس رئاسة الاتحاد الإفريقي التي شهدت فتح العديد من الملفات ومد جسور التقارب بين أبناء القارة السمراء ومعالجة قضايا الإرهاب والتطرف التي أرهقت القارة وعبثت بثرواتها.





وأضاف "البراوي " في بيان له" أن الاتحاد الإفريقي شهد خلال تولي الرئيس جهود كبيرة لتحديث آلياته من خلال إصلاح طموح للإصلاح المالي والإداري والمؤسسي، لتحقيق أهدافه وترشيد استخدام الموارد المالية والعمل بكفاءة وفعالية وترسيخ ملكية الدول الأعضاء للبيت الأفريقي، كما قال الرئيس في خطابة.





وأوضح رئيس "صوت الشعب " أن الاتحاد الإفريقي أصبح في ظل قيادة الرئيس فاعلًا قويا في كل المحافل الدولية وشهد كافة الفعاليات التي ناقشت قضايا إفريقيه أو عربية أو دولية.





وأشاد "البراوي " بطرح الرئيس السيسي فكرة إنشاء قوة افريقية لمحاربة الإرهاب والتطرف في القارة وعقد اجتماعاتها في القاهرة.