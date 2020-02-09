أبو العينين: السيسي لديه فكر مميز ووضع أفريقيا على أجندة الاهتمام العالمي

تقدم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، بالتحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لجهوده المثمرة في إفريقيا.





وأضاف محمد أبو العينين، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السيسي لديه فكر مميز، ويطالب الجميع بالعمل، ونجح فى وضع إفريقيا على أجندة الاهتمام العالمى أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.





وأشار محمد أبو العينين، إلى أن ما تم فى الفترة الأخيرة فى مصر حلم والجميع يسجل ذلك، مؤكدًا أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تقوم بعمل مشروعات كثيرة بتعليمات السيسي.





وأوضح محمد أبو العينين، أن ما تم فى العاصمة الإدارية الجديدة يعد إنجازًا كبيرًا، والجميع لم يحلم بهذه الأشياء المميزة.





ولفت محمد أبو العينين، إلى أن مصر الآن تمتلك بنية تحتية قوية، ومرافق قوية، وتم عمل مجتمع عمراني متكامل.





وتابع محمد أبوالعينين، هناك تكامل كبير بين الحكومة والبرلمان فى وجود قيادة كبيرة يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.