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محافظات

غير قابلة للتزوير.. تعرف على موعد إصدار شهادة مزاولة الاستيراد بالمنطقة الحرة في بورسعيد

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:10 م
المنطقة الحرة فى
المنطقة الحرة فى بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى

أكد محمد رحيم عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، أن الغرفة اتخذت إجراءاتها فى إصدار شهادات مزاولة النشاط للمستوردين برسم المنطقة الحرة.

وقال رحيم في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الغرفة التجارية ستبدأ غدا الاثنين 10 فبراير 2020 فى إصدار شهادة المزاولة الموجهة لمكتب خدمات الجهاز التنفيذي بجمرك بورسعيد (الترشيد) تنفيذا لقرار مجلس إدارة المدينة الحرة.

وشدد رحيم على أن الشهادات الجديدة  المميكنة غير قابلة للتزوير تتضمن بيانات التاجر الأساسية من اسم ورقم السجل التجاري ورأس المال بالاضافة الى العنوان والنشاط وسداد رسوم عام.

وأضاف رحيم أن الشهادة الجديدة ستكون صالحة لصرف الحصص الاستيرادية لعام 2020.

يذكر أن الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة برئاسة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد كان قد وضع العديد من الضوابط العامة المتعلقة برسم الاستيراد أو التنازل عن الحصة للمنطقة الحرة لاحكام السيطرة فى الحفاظ على المال العام ووضع عقوبات رادعة لمن يحاول إدخال أصناف محظورة أو يتلاعب بمستندات الجمارك نشرتها صدى البلد تفصيليا.

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