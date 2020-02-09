إزالة 53 تعديا على أملاك الدولة بـ كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال حملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب.





قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ 53 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 5101 متر مربع، وتنفيذ قرار إزالة تعدٍ على أرض زراعية خاصة بمساحة فدان و 5 قراريط و 16 سهمًا، خلال اليوم السابع على التوالي بالموجة الـ 15 بمركز ومدينة قلين.





وشاركت في الحملة قوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، و علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، واللواء أيمن لقيه، نائب مدير الأمن.





ووجه محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين على رأس الإزالات.





وشدد المحافظ، على تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أنه لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة.





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