أبو العينين: لا أنسى لأهالي الجيزة وقفتهم الداعمة للدولة ضد الإرهاب في 30 يونيو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن أهالى الجيزة داعمون على طول الطريق للدولة المصرية فى كل الاختبارات الصعبة.









وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "لا أنسى لأهالى الجيزة وقفتهم الداعمة للدولة ضد الإرهاب فى 30 يونيو"، وأكمل: "معظمهم صعايدة أولاد أصول".









وأكمل: "أشعر بالدفء والمحبة مع أهالى الجيزة، ودول أهلى ومواقفهم الوطنية ليست محل شك، مضيفا: "يستقبلوننى دائما بكل مودة وحب وأنا فخور بأصالتهم".









وأشار إلى أن أهالى الجيزة يذكرون كل ما قدمه من أعمال لخدمة المواطنين، موضحا: "اعتدت أن أعمل الخير وأرميه البحر ولا أنتظر مقابلا من أحد".









وعن حبه لمحافظة الجيزة، أوضح أبو العينين: "كل شارع وحارة وبيت فى الجيزة مرسوم فى قلبى، ولم أنقطع عنهم مهما كان".