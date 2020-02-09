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محمد أبوالعينين: حزب مستقبل وطن لديه برنامج طموح.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:57 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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البهي عمرو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن دور الأحزاب السياسية مطلوب فى الفترة المقبلة.

وأضاف محمد أبو العينين، خلال حواره، مع الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أي حزب يجب أن يكون له برنامج ويكون برنامجا طموحا.

وأشار محمد أبو العينين، إلى أن حزب مستقبل وطن لديه برامج كثيرة وسيتم عرضها فى الفترة المقبلة، والجميع سيلاحظ الأشياء التى سيتم تنفيذها.

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن حزب مستقبل وطن وضع قضية التعليم أمامه لتطويره وهو في مقدمة اهتماماته، ونعد لنهضة للتعليم الحديث والجيل الخامس، ونسعى إلى ثورة صناعية رابعة.

وأضاف «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن خوض انتخابات مجلس النواب تكليف من أهالي الجيزة، مشيرا إلى أن الدائرة بها عمل ومشاكل كثيرة ويسعى إلى حلها وعلى رأسها قضية التعليم.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أن العالم قائم الآن على اقتصاد المعرفة والتعليم، موضحا أنه يقدم خريطة جديدة بفكر جديد يشارك فيها متخصصون وعلماء من خلال برنامج عمل، بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني.

وأوضح «أبو العينين» أن الصحة لها اهتمام كبير جدا لتطوير المستشفيات، وتم وضع خريطة في محافظة الجيزة، موضحا أنه عقد اجتماعا موسعا في جامعة القاهرة عام 2000 لإنشاء منظومة جديدة وتفاعلت معها المحافظة والجامعة بالتنسيق مع النواب.

ونوه «أبو العينين» إلى أنه أصدر كتابا يتضمن كل ما يريد تطويره في محافظة الجيزة، ويعرض من خلاله المشروعات التي يسعى إلى تنفيذها، مؤكدا أن كل المشروعات نفذت وفقا لبرامج وإشراف من وزير التخطيط، ليضع في خطة الدولة وبعدها نفذت مشروعات تهم أهالي الجيزة، وأخرى يسعى لتنفيذها الآن.
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