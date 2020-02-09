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سهلة وبسيطة.. 5 عادات يومية تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:53 م
5 عادات يومية تساعد
5 عادات يومية تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ
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رضوى حسام
الإجهاد، وكثرة التفكير والتوتر، وعوامل أخرى مثل العناصر الغذائية وبعض العادات اليومية، كل هذا من شأنه التأثير على صحة الدماغ.

ونشر موقع "power of positivity"، بعض العادات اليومية التي يمكن إتباعها للحفاظ على صحة الدماغ، وتشمل:

-أشار الأطباء إلى أن الإنسان في حاجة إلى قدر من الراحة في اليوم لا يقل عن ساعة، وفي تلك الساعة أوضح الأطباء أنها ساعة استرخاء للذهن وعدم التفكير في أي مشكلة.
-ممارسة اليوجا أو على الأقل المشي مسافة لا تقل عن حوالي نصف ساعة، يساعد بشكل كبير على تقليل التوتر والمحافظة على صحة الدماغ.
-تجنب الكسل والخمول والبقاء منفردا بعيدا عن الناس، لأن ذلك قد يعرضك إلى الدخول في مشكلات كثيرة؛ لذلك يجدر بك الانطلاق والتحدث مع الناس.
-تناول الأطعمة التي تساهم في زيادة الطاقة في الجسم والغنية بالفيتامينات، إذ أشارت الأبحاث الطبية التي نشرت مؤخرا إلى أن نقص فيتامين واحد قد يؤدي إلى حدوث خلل بجسم الإنسان خاصة في الدماغ. 
-تجنب الضغوط العصبية في العمل وحل المشكلات التي تواجهك بشكل بسيط وعدم تعقيد الأمور، بالإضافة إلى بدء اليوم بابتسامة تدعوك للتفاؤل والبعد عن الاكتئاب. 
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