أبو العينين: الشباب مستقبل مصر ويجب تدريبه على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحديثة

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إنه ينظر إلى الشباب بنظرة مهمة جدا لأنهم مستقبل مصر، موضحا أن الشباب الواعي اليقظ لا بد أن يتماشى مع الرؤية الطموحة التي تنفذها مصر.





وأضاف «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الشباب يحتاج إلى قدوة طيبة ومساعدتهم في كيفية التحرك وفي نفس الوقت تجربة لإدارة وتسويق مشروعاتهم لتصل إلى القيمة المضافة العالية لأن كل هذه عوامل النجاح لأي مشروع.





وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أن الشباب يحتاج إلى فرص عمل وإنشاء رجال أعمال صغار ومعرفة متطلبات الثورة الصناعية الفترة القادمة، مؤكدا أن الشباب الواعد هم مستقبل مصر وسوف يقدم حزب مستقبل وطن كل ما يحتاجه.





وأوضح أن العلم الحديث والتكنولوجيا أصبح يفرض نفسه، والعالم أصبح في سباق، وبالشباب وقدراتهم نستطيع الوصول إلى العالمية، مشيرا إلى أن الشباب يحتاج إلى فرص عمل وتدريب وفرصة لتحقيق أهدافه.