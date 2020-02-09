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رياضة

أيمن يونس: ضربتا الجزاء فى مباراة الزمالك والإسماعيلي من وحي خيال الحكم

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:05 م
أيمن يونس
أيمن يونس
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق أن خروج عماد حمدي لاعب فريق الإسماعيلي للإصابة في الشوط الثاني كان له تأثير ونقطة تحول في اللقاء لصالح الزمالك.
وأضاف  في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن التحول في الشوط الثاني كان مهما للغاية، مشيرًا إلى أن الثلاثي فرجاني ساسي و أوناجم وأوباما الذين شاركوا في الهدف الأول لم يكونوا على المستوى المطلوب والهدف جاء في توقيته.

وأكمل حديثه "ضربتا جزاء الزمالك والإسماعيلي اليوم من وحي خيال الحكم، وكان للزمالك ضربة جزاء في الشوط الأول لم يحتسبها الحكم".
وأضاف "الهدف الأول يعتبر مثالي لسرعة تمرير الكرة بشكل سهل، وبخلاف الهدف أوباما عليه العديد من علامات الاستفهام، واللعب الجماعي عليه مشكلة ويحتاج لتدخل من كارتيرون".

وأضاف "أحمد عيد كان وحيدًا في العديد من الكرات، وتغييرات كارتيرون متأخرة وتغيب عنها الموضوعية لكن في النهاية الفوز كان مهم ومعنوي للزمالك".
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