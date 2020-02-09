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تعليق محمد الباز على فصل مدرس بالإسكندرية تحرش بـ 120 تلميذة فى الصف السادس الابتدائى..فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:08 م
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
عرض الإعلامي محمد الباز محمد حيثيات الحكم بفصل مدرس بالإسكندرية بتهمة التحرش بـ120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المُذاع على قناة المحور، إن الأسر المصرية يجب أن تستمع لبناتها، 
وقال: لما بنتك تيجي تقولك حصل معايا تحرش اسمع منها مش تقولها اسكتي وعيب كدة أو انتي بيتهيألك.

واستكمل محمد الباز، أن إحنا في مصر بنحب نردم على الحاجات ونسكت وده مش بيحل المشكلة لازم نواجه ونسمع ونحل ولا نستهين بشكوى بناتنا.


وتابع محمد الباز، أن المدرس تحرش بـ120 تلميذة وقام بوضع يده علي اماكن حساسة من أجسادهن

وأضاف محمد الباز، :عندما تشتكي لكم بناتكم من تصرفات بعض معلميهم لا تصمتوا على هذه الجرائم .

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