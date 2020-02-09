أبو العينين: أسعى لوضع منظومة جديدة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والنهوض بمصر ..فيديو

أكد رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مُرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، "سعيه إلى وضع منظومة جديدة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والنهوض بمصر".





وأضاف «أبو العينين»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حزب "مستقبل وطن" أعطى التعليم الأولوية من أجل تطويره، كما نعد حاليًا لنهضة للتعليم الحديث والجيل الخامس، ونسعى إلى ثورة صناعية رابعة.

وأضاف نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أن خوض انتخابات مجلس النواب تكليف من أهالي الجيزة، مشيرًا إلى أن الدائرة تعاني من مشاكل كثيرة نسعى إلى حلها، وعلى رأسها قضية التعليم.

وأشار إلى أن العالم قائم الآن على اقتصاد المعرفة والتعليم، موضحًا أنه يقدم خريطة جديدة بفكر جديد يشارك فيها متخصصون وعلماء من خلال برنامج عمل، بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني.

وألمح «أبو العينين»، إلى أن "الصحة" لها اهتمام كبير خاصة فيما يتعلق بتطوير المستشفيات خاصة في محافظة الجيزة، موضحًا أنه عقد اجتماعًا موسعًا في جامعة القاهرة عام 2000 لإنشاء منظومة جديدة، وتفاعلت معها المحافظة والجامعة بالتنسيق مع النواب.



وأضاف «أبو العينين»، أن الشباب يحتاجون إلى قدوة طيبة لمساعدتهم في اختيار طريقهم، وفي الوقت نفسه تجربة لإدارة وتسويق مشروعاتهم لتصل إلى القيمة المضافة العالية؛ لأن كل هذه عوامل النجاح لأي مشروع.





وأشار نائب رئيس "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أن الشباب يحتاج إلى فرص عمل وإنشاء رجال أعمال صغار ومعرفة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة الفترة القادمة، مؤكدا أن الشباب الواعد هم مستقبل مصر، وسوف يقدم حزب "مستقبل وطن" كل ما يحتاجه إليه.





وأوضح أن العلم الحديث والتكنولوجيا أصبح يفرض نفسه، والعالم أصبح في سباق، وبالشباب وقدراتهم نستطيع الوصول إلى العالمية، مشيرا إلى أن الشباب يحتاج إلى فرص عمل وتدريب وفرصة لتحقيق أهدافه.





ونوه إلى أن العالم قائم الآن على اقتصاد المعرفة والتعليم، موضحا أنه يقدم خريطة جديدة بفكر جديد يشارك فيها متخصصون وعلماء من خلال برنامج عمل، بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني.