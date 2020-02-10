ناقشا تطوير قصر ثقافة مطروح.. شعيب يستقبل عواض ويشيد بملتقى شباب الحدود

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس إقليم وسط وغرب الدلتا الثقافي، مدير عام ثقافة مطروح، وذلك على هامش الملتقى الثقافى الثالث لشباب المحافظات الحدودية الذى تنظمه الهيئة بقصر ثقافة مطروح فى الفترة من 8 الى 15 فبراير الجاري بمشاركة خمسة وستين شابا من ست محافظات حدودية هى شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادى الجديد، أسوان، مطروح.





رحب محافظ مطروح باختيار المحافظة لاستقبال ملتقى شباب المحافظات الحدودية، مؤكدا تذليل العقبات كافة وتنظيم برنامج ثقافي وترفيهى للشباب، مشيرا إلى أهمية تنمية الوعي الثقافى للشباب وصقل مواهبهم وتأهيل قدراتهم، كذلك تم مناقشة العمل على الترويج السياحي والثقافي للمحافظة وتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة خلال موسم الصيف السياحى بمطروح.





وأوضح رئيس هيئة قصور الثقافة أن الملتقى يهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب، واستثمار التعدد والتنوع الثقافي بين أبناء محافظات مصر المختلفة، في تأكيد على توحيد الفكر والوعى بمسئولية الشباب تجاه وطنهم، بالاضافة إلى تبنى ورعاية المواهب الثقافية والفنية وتأهيل الشباب وفق ميولهم ومواهبهم من خلال ورش العمل الأدبية والفنية التي تساعدهم على تعلم فنون الشعر وبحوره، وكذلك فنون المسرح، إضافة إلى تعلم الحرف البيئية واليدوية كالنسيج والمشغولات الجلدية والخيامة والطرق على النحاس والمعادن، بخلاف تنظيم رحلات لشواطئ المحافظة والتعرف على معالمها السياحية.









هذا وتناول اللقاء المرحلة الثانية من تطوير قصر ثقافة مطروح باعتباره من أقدم قصورالثقافة والذي تم إنشاؤه عام 1964 والعمل على رفع كفاءته كواجهة ثقافية لمطروح وتذليل العقبات كافة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من التطوير العام الماضى والتي تزامنت مع اختيار مطروح عاصمة للثقافة المصرية، وتم مناقشة إجراءات بدء المرحلة الثانية من تطوير القصر ورفع كفاءة مسرح الشاطئ وتنظيم الإضاءة لاستقبال الفرق الفنية المختلفة خلال موسم الصيف السياحي بالمحافظة.



