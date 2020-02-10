عرض ثم غاب القمر على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

تواصلت عروض مهرجان نوادي المسرح بقصر ثقافة الزقازيق بعرض "ثم غاب القمر" تأليف چون شتاينبك، إخراج عمر وفيق، تصميم وتنفيذ إضاءة محمد الطاروطي، تنفيذ ديكور وملابس حسام عبد الحميد، إعداد موسيقي حسام قنديل، مساعد مخرج ناردين فايز، مخرج منفذ مصطفى حلمي.





يأتي العرض ضمن فعاليات الموسم المسرحي الجديد بالهيئة العامة لقصور الثقافة.





تدور أحداث العرض في قرية صغيرة يحتلها الجيش النازي أثناء الحرب العالمية الثانية للإستيلاء على منجم فحم، ومقاومة أهل هذه القرية الصامدة أمام الاحتلال ومحاربتهم بأضعف الأسحلة، يصف شتاينبك حال جنود الاحتلال وما يدور فى نفوسهم ما بين الشعور بالقوة والغرور وبين العزلة والغربة ورغبتهم الشديدة بمرور الوقت للعودة لبلادهم وأهلهم، يناقش العرض أفكارًا إنسانية مثل قصة الحب التي تنشأ بين ضابط من الإحتلال وفتاة من أهل البلدة، والحرية والتضحية من أجل الوطن.



