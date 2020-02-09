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محمد الباز : البرلمان البريطانى يطالب بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية لتحريضها على العنف..فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:25 م
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
علق الإعلامي محمد الباز على جلسة البرلمان البريطاني التي عُقدت الخميس الماضي لمناقشة وضع جماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا.

وأضاف محمد الباز في برنامجه 90 دقيقة المُذاع على قناة المحور، أن الجماعة الإرهابية تخفي أتباعها وسط الشعوب وتروج لكراهية المسيحيين.

واوضح محمد الباز ، ان مصر في أوقات سابقة قدمت لبريطانيا كل ما يثبت أن الإخوان جماعة إرهابية.

وتابع محمد الباز، أن نواب البرلمان البريطاني أكدوا خلال الجلسة أن الجماعة الإرهابية تحض على الكراهية وعلى الكره للمسيحيين.

واستكمل محمد الباز ، أن الجماعة الارهابية تحرض ضد المسلمين الذين ينضمون للجيش البريطاني وتحرض على قتلهم وتستغل المساجد استغلالًا سيئًا.

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